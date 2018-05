Snelheidsduivel in Hardenberg blijkt op weg naar... rijexamen

Een 24-jarige bestuurder uit Hoogeveen is maandagmorgen aangehouden bij Hardenberg. Hij reed 128 kilometer per uur over de provinciale weg, haalde in over een dubbele doorgetrokken streep en deed aan bumperkleven.



Al zijn escapades werden vastgelegd door de videosurveillanten van de politie. Toen die hem aan de kant hadden gezet en met de Hoogevener in gesprek gingen, bleek dat hij op weg was naar het examen voor zijn motorrijbewijs. Bijna had hij het examen kunnen afbellen, want hij zat met zijn overtreding nét onder de grens waarbij het rijbewijs in beslag genomen wordt.



Nu bleef de schade 'beperkt' tot een bekeuring van 230 euro voor het rijden over de doorgetrokken streep, en een melding naar het openbaar ministerie. De officier van justitie beslist over de afdoening van de snelheidsovertreding.

