Vrouw sleept luchtvaartmaatschappij voor de rechter na klacht over geurtje

Een Nigeriaanse vrouw heeft United Airlines voor de rechter gesleept omdat zij racistisch behandeld zou zijn door de luchtvaartmaatschappij. Ze werd verwijderd uit een vliegtuig op Bush International Airport in Houston, nadat een andere passagier had geklaagd dat zij een ‘doordringende lucht’ had.



De vrouw, Queen Obioma, deed aangifte van discriminatie in Texas, omdat zij vindt dat zij en haar kinderen ten onrechte van de vlucht naar San Francisco werden gehaald. Het was de tweede etappe van een trip van drie vluchten vanuit Lagos, Nigeria naar Ontario, Canada, waar haar kinderen naar school gaan, meldt de Houston Chronicle.



Volgens de aanklacht was Obioma aan het boarden toen ze erachter kwam dat er een witte, mannelijke passagier in haar toegewezen businessclass stoel was gaan zitten. De man weigerde te verkassen. Ook een stewardess die probeerde het conflict op te lossen, slaagde niet in haar opzet. Uiteindelijk stemde Obiama toe om daarvoor in de plaats op zijn plek te gaan zitten.



Obioma ging daarop volgend naar de wc, en werd bij haar terugkeer wederom geblokkeerd door de man voor een aantal minuten. In de aanklacht beweert Obiama vervolgens dat een staflid, Russel H., haar opdracht gaf het vliegtuig te verlaten. Daarna werd haar door een andere medewerker van United Airlines vertelt dat de piloot om uittreding had gevraagd omdat die man die eerder al zo moeilijk deed, had geklaagd dat de vrouw een doordringende lucht verspreidde en hij zich niet op zijn gemak voelde om met haar te gaan vliegen.



Geschrokken liet Obioma haar kinderen ook van de vlucht verwijderen, waarna ze na vijf uur een andere vlucht pakten. Volgens Obioma, frequent flyer-lid bij het United’s Star Alliance-programma, ging het helemaal niet om een lucht, maar werd zij gediscrimineerd omdat zij een donkere, Nigeriaanse vrouw is.



De luchtvaartmaatschappij heeft gereageerd op de aanklacht tegen Fox News. Volgens hen hebben ze de aanklacht nog niet ontvangen en kunnen ze daarom geen verdere uitspraken doen. Obioma wil een schadevergoeding en dekking van haar juridische kosten.

Reacties

16-05-2018 17:42:52 Mamsie

Volgens Obioma, frequent flyer-lid bij het United’s Star Alliance-programma, ging het helemaal niet om een lucht, maar werd zij gediscrimineerd omdat zij een donkere, Nigeriaanse vrouw is.



Natuurlijk, gelijk maar weer roepen over racisme!

16-05-2018 17:58:08 Emmo

Dan vraag ik mij toch af wat voor Nigeriaanse vrouw uit Lagos haar kinderen in Ontario op school doet.

16-05-2018 18:16:29 botte bijl

@Emmo :

waarschijnlijk niet de allerarmste waarschijnlijk niet de allerarmste

16-05-2018 21:25:40 stora

Maar die man klaagt over een indringende lucht die die vrouw verspreidde.

Maar die stewardess bemiddelde en haar hoor je niet klagen over een doordringende lucht.

Nou moet ik zeggen als ik van het toilet komt vind ik het wel een aangename aroma, maar de anderen hier in huis hebben daar echt een andere gedachten over.

Ik denk dus dat die man ook wel racistisch bezig was.

