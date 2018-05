Foto van puppy is te pikant volgens Facebook en wordt weldra verwijderd. Je mag twee keer raden waarom!

Dominic Ibaos wist even niet wat hij fout gedaan had toen hij door Facebook op de vingers getikt werd voor onderstaande foto.Een pasgeboren puppy, wie zou het niet trots op Facebook smijten? Dominic alleszins wel! En gelijk heeft ie.Nadat hij de foto nog maar nét op een Facebookgroep geplaatst had, kreeg hij een klacht binnen. “We hebben deze foto onzichtbaar gemaakt aangezien die niet strookt met onze ‘Community Standards’. De foto zal binnenkort verwijderd worden”, aldus de melding.Toch gek dat Facebook een foto van een schattige puppy (‘t is trouwens een Mexicaanse naakthond) verwijdert? Wel, ergens begrijpen we de verwarring wel… Kijk maar!