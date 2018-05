Hilarisch. Man zet huis en vrouw in de kijker op immosite

Een man uit Parijs heeft per ongeluk een naaktfoto genomen van zijn vrouw en deze op een immosite gezet. De verkoop van de woning ging plotseling een stuk vlotter.Een Franse huiseigenaar wilde zijn woning via de immosite ‘De Particulier ŕ Particulier (PAP)’ aanbieden en besloot ook enkele leuke foto’s te maken. Maar al snel merkten internetgebruikers een interessant detail op dat de verkoop wel eens zou kunnen versnellen. Tussen de kiekjes stond een naaktfoto van zijn vrouw die aan het douchen was. Ondanks de vele reacties duurde het toch nog een halve dag voor de foto weer van de site verdwenen was.Het beeld van de douchende vrouw is ondertussen viraal gegaan. “Dit is de eerste keer dat we dit meemaken op onze website. Misschien wilde de eigenaar zijn prijs opdrijven”, aldus een PAP-medewerker. Deze opmerking is niet geheel onterecht, want vlak nadien stond de woning 10.000 euro duurder geprijsd.De wooneigenaar beweert dat het hele incident per ongeluk was. Volgens hem nam hij voor te lachen de foto en belandde deze tussen de andere foto’s voor de immosite. Of de woning nu snel verkocht gaat geraken, is nog niet duidelijk. Het koppel kreeg wel al twee geďnteresseerden over de vloer, maar na een kort gesprek bleek hun aandacht meer naar de vrouw des huizes te gaan.