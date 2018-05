Vrouw denkt dat ze een hond groot brengt. Maar het blijkt iets heel anders

Ze dacht dat ze twee jaar geleden op vakantie een mooie puppy had gekocht. Maar toen het dier almaar groter en groter werd, begon de Chinese Su uit Yunnan te twijfelen.Het was de bedoeling om een Tibetaanse mastiff puppy in huis te nemen. Deze hondensoort kan ook erg groot worden en tot wel tachtig kilo wegen. Daarom maakte ze zich in het begin ook geen zorgen. Maar de ‘hond’ bleef maar eten en groeien. “Het dier kon wel een hele mand fruit en twee emmers noedels per dag naar binnen werken”, verklaarde mevrouw Su aan China News.Toen haar ooit zo schattige puppy 200 kilo woog kreeg ze het door: ze had geen hond gekocht, maar een beer. Een bedreigde diersoort bovendien. Ze wilde het dier niet houden en belde de Kunming Zoo. Uiteindelijk kwam de beer terecht in een centrum in Yunnan dat wilde dieren opvangt. Het bleek inderdaad om een zwarte beer te gaan. Hij verkeert in uitstekende conditie.