Medisch expert: Vraag baby om toestemming verschonen luier

Een seksualiteitsexpert vindt dat ouders hun kinderen om toestemming moeten vragen om de luier te verschonen. Op sociale media is daar uiteraard grote ophef over ontstaan.



De Australische auteur en deskundige Deanne Carson vindt dat kinderen al jong moeten leren dat als ze geen toestemming geven iets ook niet gebeurt. Om dat te bereiken, stelt ze voor dat ouders aan baby’s iets vragen als: “Ik ga nu je luier verschonen, is dat goed?” zo legt ze uit op nieuwszender ABC News.



Carson begrijpt dat een baby niet zal antwoorden met: “Ja, mam, goed idee.” Maar ze zegt dat je uit lichaamstaal ook veel op kunt maken. “Geef het kind even de tijd en wacht op lichaamstaal en oogcontact. Zo laat je het kind weten dat zijn antwoord iets uitmaakt,” gaat ze verder.



Op social media wordt verontwaardigd gereageerd. “Sorry maar als een kind een vieze luier heeft dan moeten de ouders het verschonen, omdat dat hoort bij de zorg voor een kind, niet omdat de baby hen officieel toestemming heeft gegeven,” schrijft iemand op Twitter.



Iemand anders zegt: “Kun je je voorstellen dat je bij de dokter komt, omdat je baby een huidaandoening heeft opgelopen, omdat je steeds maar geen toestemming kreeg om de luier te verschonen.”



Grappen zijn er ook: “Goed nieuws! Mijn drie maanden oude baby heeft me nooit toestemming gegeven om zijn luier te verschonen dus ik heb dat ook niet gedaan. Scheelt enorm veel werk.”

Zo gek vind ik het eerlijk gezegd niet klinken. Maar ik denk niet dat ik dit bij mijn kinderen ga doen, niet op deze manier in ieder geval.



Met kusjes geven doen wij het eigenlijk al wel. Omdat ik (en de moeder) vinden dat zij duidelijk moet kunnen zijn met wat ze wel en niet wilt.





T S Het kan ook zo zijn, dat wanneer je een baby dingen gaat vragen er geen hiërarchie is. Het gene wil zeggen om voor alles maar om toestemming te (moeten) vragen geef je aan dat de baby de baas is en niet de ouder.



Daarbij vind ik het erg ver gaan. Deze professor geeft ook aan Dat wanneer een tiener geen zin heeft om huiswerk te maken, om dat als ouder maar te accepteren. Je het kind maar niet moet berispen wanneer deze niet wil luisteren.



Of wel deze professor is koekoek....

Een kennis van mij leert haar baby's gebarentaal, omdat ze dat eerder kunnen dan praten..

Een seksualiteitsexpert vindt dat ouders hun kinderen om toestemming moeten vragen om de luier te verschonen.



En zo worden baby's dus al gesexualiseerd. Dieptreurig.

Maar op de peuterleeftijd is het wél wenselijk dat intieme verzorgingstaken met het kind besproken worden.

Zoals billen afvegen, zetpil toedienen als dat nodig is. Dan even zeggen wat je gaat doen en ook waarom. En zo worden baby's dus al gesexualiseerd. Dieptreurig.Maar op de peuterleeftijd is het wél wenselijk dat intieme verzorgingstaken met het kind besproken worden.Zoals billen afvegen, zetpil toedienen als dat nodig is. Dan even zeggen wat je gaat doen en ook waarom.

