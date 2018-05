Statisticus: Wind neemt af in Drenthe

Het is een argument dat vaker opduikt bij tegenstanders van windmolens: de windsnelheid neemt af in Drenthe. .



Thole nam de gegevens van de afgelopen dertig jaar onder de loep, telkens van het eerste kwartaal. Eind jaren tachtig was volgens hem de gemiddelde snelheid in het eerste kwartaal ongeveer 6 m/s, momenteel 4,5 m/s.



De statisticus constateert dat de windafname effect op het functioneren van de windmolens. ,,Hoe harder het waait hoe meer rendement. Een molen begint te draaien bij 3 m/s en bereik de top bij 10 m/s. De hoogte van de molen speelt ook een belangrijke rol, hoe hoger hoe meer draaiingen en rendement’’, schrijft Thole.



,,Indien de windafname op deze wijze doorgaat ligt de kracht over 10 jaar op 4 m/s en over 25 jaar op 3,5, nog net genoeg voor exploitatie’’, beweert Thole.

