Kleindochter (13) bestelt paard en laat het afleveren bij oma

Een Britse grootmoeder wist niet wat ze zag toen ze ontdekte dat er een paard in haar achtertuin was achtergelaten. Haar dertienjarige kleindochter bl

15-05-2018 14:16:13

Dit had in ons gezin ook kunnen gebeuren. Onze dochter wilde altijd heel erg graag een paard. Ze heeft zelfs de eigenaar van de garages achter ons huis eens gevraagd, of hij de bestrating daar wilde verwijderen en gras inzaaien, zodat er plaats was voor een paard.