15-jarige jongen redt leven man na hartstilstand

Een man die vrijdagochtend een hartstilstand kreeg in Nijmegen, kwam als geluk bij een ongeluk een 15-jarige scholier uit Lent tegen. Die had pasgeleden een opleiding tot reanimeren gevolgd op school.



De politie kreeg rond 11.25 uur melding van het voorval op de Bemmelsedijk en haastte zich naar de onwel geworden man. De scholier was toen al begonnen met de reanimatie.



"We hebben die van hem overgenomen tot de ambulances ter plaatse waren", schrijft de politie Nijmegen-Noord op Facebook. De man werd in het Radboudziekenhuis gedotterd. Daarna ging het stukken beter. Waarschijnlijk zal de man grotendeels herstellen.



De politie laat mede namens het Radboudziekenhuis weten onder de indruk te zijn van de jongen. "Het zag er allemaal niet mooi uit, maar zonder hulp had de man het niet overleefd", schrijft de politie. "Duimpje van ons aan de 15-jarige jongen."

Reacties

15-05-2018 14:46:14 MIADIA

Oudgediende











Hoe het echt gegaan is ik ook bijzonder kordaat van de jongen ik las de kop alsof die jongen eerst een hartstilstand kreeg, toen daarvan herstelde en die man die ook een hartstilstand kreeg daarna ging reanimerenHoe het echt gegaan is ik ook bijzonder kordaat van de jongen

15-05-2018 15:18:54 Sjaak

Moderator







@MIADIA : Dat heb je met die koppen in telegramstijl zonder enige interpunctie. Daar kun je je mee vergissen, net als bijvoorbeeld deze: "man gevonden vrouw overleden"

15-05-2018 15:19:15 GroteMop1983

Oudgediende







Quote:

"Duimpje van ons aan de 15-jarige jongen."

Alleen maar een duimpje? Dat is wel erg teleurstellend. Ze mogen hem wel een hele hand met een bos bloemen of zo geven. Alleen maar een duimpje? Dat is wel erg teleurstellend.Ze mogen hem wel een hele hand met een bos bloemen of zo geven.

