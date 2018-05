Jongen (13) koopt stroomstootwapen in Enschede: politie rukt groots uit

Veel politie op het station van Enschede vrijdagmiddag. Een jongen (13) uit Duitsland liep rond met een stroomstootwapen. Opvallend genoeg had hij het illegale wapen even daarvoor 'gewoon' gekocht in een Enschedese winkel.



De politie heeft de jongen in overleg met het Openbaar Ministerie met een reprimande overgedragen aan zijn moeder. Daarnaast hebben agenten een bezoekje gebracht aan de desbetreffende winkel. Hier werden nog twee stroomstootwapens aangetroffen. De eigenaar van de winkel wordt binnenkort verhoord.



Stroomstootwapens zijn verboden in Nederland. Ze vallen onder de zogeheten 'categorie 2' wapens. Hier vallen ook vuurwapens onder.

Reacties

Voor een jochie van 13 is het gewoon een spannend speeltje waarvan hij de consequenties niet kan overzien, dus het heenzenden met een reprimande lijkt me inderdaad voldoende.

Die wapenhandelaar heeft wat mij betreft wat meer uit te leggen.

Gelukkig zijn deze wapens uit ons midden weg, ik hoop dat het hierbij blijft. Dat zo'n handelaar fout bezig is kan ik me nog wel voorstellen, maar dat hij aan kinderen durft te verkopen daar moet dus een behoorlijk zware straf voor gegeven worden, wat een idioot.Gelukkig zijn deze wapens uit ons midden weg, ik hoop dat het hierbij blijft.

