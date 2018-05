Las Vegas doet gooi naar wereldrecord voor grootste orgie

In Las Vegas wordt alles in gereedheid gebracht voor een opmerkelijke recordpoging. Op 2 juni zullen deelnemers van de eroticabeurs Sin City 8 proberen om het record voor de grootste orgie te breken. De organisatie mikt op een duizendtal enthousiaste groepsdieren.



Las Vegas is de stad waar alles kan en alles mag. Het is dan ook verrassend dat het officieuze wereldrecord voor de grootste orgie toebehoort aan Tokyo met 250 mannen en evenveel vrouwen. Daar wil Menage Life, de organisatie achter Sin City 8, op 2 juni iets aan veranderen. Ze hebben het plan opgevat om op hun eroticabeurs te proberen het record scherper te stellen.



Het doel is om een duizendtal mensen te overtuigen om alles te delen met iedereen. De organisatie zal het aantal deelnemers tellen aan de hand van de inschrijvingen voor de orgie. Eerst en vooral moeten enthousiastelingen beschikken over een Sin City 8-pass. Voor koppels komt dat neer op 210 euro, maar vrijgezelle vrouwen betalen maar een tiende daarvan. Mannen mogen alleen niet binnen bij het spektakel.



De veiligheid van alle deelnemers en de wederzijdse toestemming van alle activiteiten zal gecontroleerd worden door mensen van de organisatie, meldt Las Vegas Weekly. Zij zullen tijdens de orgie door de ruimte wandelen. Vooraf moet ook iedereen een kopie van hun identiteitskaart afgeven. Iedereen die de betekenis van het woord ‘nee’ niet kent of avances maakt zonder toestemming van de ander vliegt onverbiddelijk buiten.



Menage Life heeft voor de recordpoging ook allerlei attributen en schoonmaakmiddelen voorzien. Elke deelnemer ontvangt een pakket met daarin condooms, glijmiddel, handdoeken, handreiniger en andere verzorgingsspullen. De organisatie belooft een propere ruimte te voorzien met aangeduide plaatsen om het afval en de gebruikte lakens in weg te gooien. Ook zullen er maskers voor handen zijn voor mensen die anoniem wensen te blijven of zin hebben in een episch ‘Eyes Wide Shut’-feestje.

Reacties

14-05-2018 18:41:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.368

OTindex: 62.558



Je moet er maar zin an hebben! Ze maken er dus een mega-naaikransje van.Je moet er maar zin an hebben!

14-05-2018 19:34:41 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.334

OTindex: 1.218

Volgens mij heeft de belastingdienst het record in handen.

Hoeveel mensen daar genaaid worden.

14-05-2018 19:37:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.368

OTindex: 62.558



Je hebt weer helemaal gelijk! @stora : En op de meest gore manieren ook nog.Je hebt weer helemaal gelijk!

14-05-2018 19:44:32 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.334

OTindex: 1.218



De meest voorkomende kwaal die je kan oplopen is chronische pijn in je portomonee. @Mamsie en die doen niet aan safe.De meest voorkomende kwaal die je kan oplopen is chronische pijn in je portomonee.

