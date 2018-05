Gratis plastic tasje gegeven? In Kenia kun je dan jarenlang celstraf krijgen

Toen Njoki Mukiri de laatste keer op de drukke burma-vleesmarkt in Nairobi was, kwamen de slagers haar achterna met messen. Mukiri is inspecteur bij de milieudienst Nema in de hoofdstad. Op de markt was ze op zoek naar plastic tassen, verboden in Kenia. Ze vond er genoeg.



De marktkooplieden waren niet blij met haar bezoek. Om zichzelf te beschermen had de inspecteur politieagenten meegenomen. Dat bleek nodig: de agenten pakten tien slagers op. De markt werd tijdelijk gesloten.



Ruim acht maanden is het plasticverbod nu van kracht in Kenia. Het eerste halfjaar was de milieudienst nog vergevingsgezind. "We snapten dat mensen moesten wennen", zegt Mukiri. "Maar nu weet iedereen van het verbod en treden we hard op."



De straten van Kenia zijn erg vervuild. Omdat het vuilophaalsysteem niet naar behoren werkt, eindigt veel vuilnis direct op straat. Flinterdunne stroken plastic hangen in bomen en vervuilen de berm. Ze verstoppen de riolering en komen terecht in de grond en in de oceaan.



De vervuiling zorgt ook voor veesterfte. De koeien eten namelijk plastic tasjes tijdens het grazen. Ook dat was een belangrijke reden voor Kenia om deze stap te nemen. In de slachterij in Nairobi halen ze vaak tientallen plastic tassen uit de maag van een koe.



Even buiten Nairobi grazen de koeien van herdersvrouw Priscilla Mamadi. Ze woont dicht bij een vuilnisbelt. Haar koeien scharrelen regelmatig door het afval, op zoek naar etensresten. Maar ook buiten de vuilnishoop, in de wei, zijn ze niet veilig. In het groene gras liggen her en der plastic tassen, verspreid door de wind. Ze verloor al vijftig koeien die plastic hadden gegeten en is blij met het verbod. "De situatie is verbeterd", wijst ze over het weiland. "Het lag hier eerst helemaal vol met plastic. Nu is de wei schoner. Hopelijk gaan er nu geen koeien meer dood."



Het voornaamste verbod geldt voor plastic tasjes, die je tot voor kort in winkels en op markten gratis meekreeg. In plaats daarvan moeten klanten nu meer duurzamere tassen kopen aan de kassa. Volgens data van UNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, gaven Keniaanse supermarkten jaarlijks 100 miljoen plastic tasjes aan hun klanten. Er zijn ook strenge regels voor plastic verpakkingsmateriaal. Over een paar maanden moet bijvoorbeeld al het brood in plaats van in plastic zakken in papier worden verpakt.



Vandaag is Mukiri terug op de markt om te kijken of de slagers zich nu wel aan de wet houden. Aan vleeshaken hangen karkassen van koeien. Vliegen cirkelen eromheen. In grote plastic tonnen liggen darmen en andere ingewanden in stinkend water. Mukiri stroopt kraampje na kraampje af, op zoek naar plastic. "Voor ons is het vinden van plastic nu als het vinden van coca´ne."

Reacties

14-05-2018 17:22:22 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.207

OTindex: 189

S Laatste alinea is een beetje raar vind ik. Alsof ze het hele artikel eigenlijk belachelijk vinden omdat er zoveel andere problemen zijn.



14-05-2018 18:44:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.368

OTindex: 62.558

Quote:

Omdat het vuilophaalsysteem niet naar behoren werkt, eindigt veel vuilnis direct op straat.



Het zal eerder zo zijn dat de mensen onachtzaam en onverschillig de boel maar neerflikkeren waar het ze uitkomt.

Anders kan het nooit zo uit de hand lopen. Het zal eerder zo zijn dat de mensen onachtzaam en onverschillig de boel maar neerflikkeren waar het ze uitkomt.Anders kan het nooit zo uit de hand lopen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: