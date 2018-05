6-Jarig meisje schakelt politie in om mishandeling moeder

In tegenstelling tot de vele omstanders die niets deden, greep een klein meisje uit de Italiaanse stad Messina wl in tegen de man die haar moeder mishandelde. Het 6-jarige kind schakelde woensdag de politie in voor hulp.



Ze belde 112 en vertelde de meldkamer dat haar moeder in elkaar werd geslagen door diens partner. Dat het meisje niet overdreef, bleek wel toen de politie ter plaatse kwam. Die trof de 33-jarige vrouw gewond aan op een binnenplaats in de Siciliaanse plaats.



Na een korte zoektocht heeft de politie een 44-jarige verdachte aangehouden. Hij was aanvankelijk gevlucht voor de politie.

Verdachte is niet de vader van het meisje



Volgens de politie woonde de man in huis bij de vrouw en haar dochter. Hij is niet de vader van het meisje, laat een politiewoordvoerder weten aan de Italiaanse zender Rai News.



Het meisje wordt door Italiaanse media geprezen om haar 'hulpvaardige en kordate' optreden, terwijl andere ooggetuigen niets deden. De man zit vast op verdenking van mishandeling, meldt Rai.

