Pedo-duo op bankje vastgezet met cement en touw

Twee beruchte kindermisbruikers die op de vlucht waren voor de politie zijn aangehouden in het Noord-Ierland. Dat gebeurde toen het duo, James White (48 en zijn kompaan Jason Lydiard (26), door het grensgebied tussen Ierland en Noord-Ierland reed.



De inwoners van Armagh, het dorp waar ze werden opgepakt, hebben het recht in eigen handen genomen en dat ging er allesbehalve zachtzinnig aan toe. Agenten troffen het pedo-duo aan terwijl ze waren vastgebonden op een bankje, ondergedompeld met cement en besmeurd met verf. Een boze schreeuwende menigte, keek toe hoe de twee door agenten in bewaring werden genomen.



De twee staan te boek als zeer gevaarlijke ‘sex offenders‘ en zouden volgens de politie samenwerken om kinderen te benaderen. White en Lydiard werden daarnaast gezocht voor rijden onder een vals kenteken en openstaande boetes. Gezien het kwalijke verleden, en het risico op herhaling, werd er een groot opsporingsbericht verspreid.



Op sociale media werd het signalement van het tweetal veelvuldig gedeeld. Er kwam een klopjacht op gang waarbij de lokale bevolking samenwerkte met de politie. Agenten kwamen op het spoor van het pedo-duo toen ze zaterdag de auto van hen aantroffen.



Hierop werd onmiddellijk opgeroepen dat de verdachten waarschijnlijk in de buurt waren. Een paar kilometer verderop werden ze herkend door de inwoners van Armagh. Hierop gingen zij over op een burgerarrest.



De plaatselijke politie is volgens de Ierse krant Independent blij met de hulp van de Noord-Ierse burgers en bedankt hen in een verklaring. “De samenwerking tussen ons en de inwoners van de regio is prijzenswaardig.” Hij voegde hier wel aan toe dat het niet de bedoeling is dat mensen eigen rechter gaan spelen. “Het belangrijkste is dat de twee nu vastzitten.”



White heeft een fors strafblad en is veroordeeld voor 62 overtredingen; zo ontvoerde en verkrachte hij in 1998 een 14-jarige jongen die hij had gelokt via een nepvacature in een lokale krant. Hij heeft toen vijf jaar gevangenisstraf uitgezeten. Lydiard is veroordeeld voor het gebruiken van nepprofielen om met minderjarige jongens in contact te komen en kwam begin dit jaar vrij na een celstraf. White en Lydiard zouden een relatie hebben en van plan zijn te trouwen.



De twee verdachten zijn overgebracht naar het ziekenhuis en zullen daarna door de politie worden verhoord.

Reacties

14-05-2018 15:26:58 kookgraag

Prima aan de schandpaal met die twee,de slachtoffers {en hun familie }hebben levenslang dus waarom zij niet

14-05-2018 15:52:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.368

OTindex: 62.558

Quote:

ondergedompeld met cement en besmeurd met verf.



Bij gebrek aan pek en veren is dit prima. Bij gebrek aan pek en veren is dit prima.

14-05-2018 16:59:43 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.207

OTindex: 189

S @Sjaak : Ik had gehoopt dat ze echt tot hun nek in de cement hadden gezeten en dat de politie ze eerst los moest bikken

14-05-2018 19:51:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.368

OTindex: 62.558

@DrZiggy :

: Ik had gehoopt dat ze echt tot hun nek in de cement hadden gezeten en dat de politie ze eerst los moest bikken Quote @Sjaak : Ik had gehoopt dat ze echt tot hun nek in de cement hadden gezeten en dat de politie ze eerst los moest bikken



Tot hun nek.... Dat is wel erg hoog.

Tot onder de navel had voldoende geweest! Tot hun nek.... Dat is wel erg hoog.Tot onder de navel had voldoende geweest!

14-05-2018 22:09:46 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.496

OTindex: 2.976

Prima, kunnen we die bevolking inzetten (met betaling) om dit bij alle pedo's te doen die gezocht worden of bekend zijn.

14-05-2018 22:13:53 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.258

OTindex: 2.891



@Mamsie : om met het breekijzer een beetje uit te schieten?

