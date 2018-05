Chinese zender censureert Songfestival, Eurovisie verbreekt banden

De Chinese zender Mango mag het Songfestival niet uitzenden. Eurovisie straft de zender omdat de eerste halve finale gecensureerd werd.



In de uitzending ontbraken de inzendingen van Ierland en Albanië. Ook werden regenboogvlaggen in het publiek geblurd.



Mango nam waarschijnlijk aanstoot aan Albanië omdat de zanger en gitarist tatoeages hebben. Recentelijk werden die op tv verboden omdat ze vulgair zouden zijn. Dat zou betekenen dat ook Waylon niet te zien zou zijn geweest.



De Ierse zanger Ryan O'Shaughnessy werd naar verluidt geweerd omdat zijn bijdrage, Together, over de relatie tussen twee mannen gaat. Sinds 2016 is het verboden homorelaties te tonen op de Chinese televisie.

Reacties

14-05-2018 13:18:48 botte bijl

het zal de wereld niet op slag verbeteren, maar het gaat om het gebaar



14-05-2018 13:21:40 DrZiggy

S @botte_bijl: Het is in ieder geval geen muziekprogramma meer. Het draait allemaal om "Kijk eens hoe ruimdenkend wij zijn" en "Ach we zijn allemaal zo lief voor elkaar".



Dus uiteraard kunnen ze dit niet over hun kant laten gaan.

14-05-2018 13:54:53 venzje

Bij volbloed Europese landen als Israël en Australië ligt dat even wat lastiger, maar vooruit..



Laatste edit 14-05-2018 13:55 @DrZiggy : We zijn vooral lief voor onze rechtstreekse buurlanden, onafhankelijk van de kwaliteit van het uitgevoerde lied.Bij volbloed Europese landen als Israël en Australië ligt dat even wat lastiger, maar vooruit..

