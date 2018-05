Alleenstaande vrouw is last voor Japanse natie; trouw en krijg kinderen!

Een Japanse politicus heeft een golf van kritiek over zich heen gekregen na zijn uitspraak dat vrouwen meer kinderen moeten krijgen. Ook zijn opmerking dat vrouwen die single blijven op latere leeftijd een last voor de natie zijn, kan rekenen op veel afkeurende reacties.



Kanji Kato maakt deel uit van de regeringspartij van premier Shinzo Abe. Tijdens een partijbijeenkomst vertelde hij volgens de Britse krant The Guardian dat hij veel wordt gevraagd om te speechen op huwelijken. Als hij dat doet, dan drukt hij bruid en bruidegom steevast op het hart om voor zeker drie kinderen te gaan.



Tegen jonge vrouwen die aangeven dat zij niet willen trouwen, zegt hij dat ze kinderloos in een bejaardentehuis zullen eindigen dat wordt betaald door de belastingbijdrage van andermans kinderen.



Kato heeft zelf zes kinderen en acht kleinkinderen. Zijn uitlatingen zijn een reactie op de bekendmaking van nieuwe officiŽle geboortecijfers in Japan. Die zijn sinds het begin van de telling in 1899 nog nooit zo laag geweest. De Japanse regering probeert door middel van financiŽle bonussen voor kinderrijke gezinnen het geboortecijfer op te krikken, maar dat blijkt maar niet te lukken.



De 72-jarige Kato is niet de eerste Japanse politicus die vindt dat de voornaamste rol van vrouwen het krijgen van kinderen is. In 2007 omschreef de toenmalige minister van gezondheid Yanagisawa vrouwen als 'broedmachines'. Hij vond het hun publieke taak om het geboortecijfer omhoog te jagen.

Reacties

14-05-2018 12:22:17 venzje









En mannen die niet trouwen worden op latere leeftijd géén last voor de natie?

14-05-2018 12:24:51 DrZiggy









S



Vrouwen die geen kinderen krijgen, zorgen dat er een "broedplaats" minder is. Mannen die geen kinderen krijgen, zorgen dat er meer vrouwen overblijven voor de rest.



Een gedachte die uiteraard tegen de vrije keuze van vrouwen ingaat, maar ergens ook klopt. @venzje : Ik denk dat het trouwen bijzaak is en dat het gaat om kinderen krijgen.Vrouwen die geen kinderen krijgen, zorgen dat er een "broedplaats" minder is. Mannen die geen kinderen krijgen, zorgen dat er meer vrouwen overblijven voor de rest.Een gedachte die uiteraard tegen de vrije keuze van vrouwen ingaat, maar ergens ook klopt.

14-05-2018 13:17:08 botte bijl









heeft die vent geen vrouw of dochter die hem af en toe een flinke les maatschappijleer geeft

