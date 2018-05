VS biedt excuses aan voor tulband-incident Canadese minister

De regering-Trump heeft excuses aangeboden aan de Canadese minister van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling. Aanleiding daarvoor was de manier waarop minister Bains is behandeld door een beveiligingsmedewerker op het vliegveld van Detroit vorig jaar.Bains vertelde over het incident in een interview met de Canadese krant La Presse, dat gisteren verscheen. Nadat hij door de reguliere veiligheidscontrole op het vliegveld was gegaan, hield een beveiligingsmedewerker Bains tegen. Hij wilde de minister extra controleren voor die ging boarden, omdat hij een tulband droeg."Hij zei tegen mij dat ik mijn tulband af moest doen", vertelt Bains in het interview. "Ik vroeg hem waarom dat nodig was, aangezien de metaaldetector goed werkte."Bains draagt een tulband omdat hij aanhanger is van het sikhisme. Sinds 2007 hoeven sikhs in de Verenigde Staten hun tulband niet meer af te doen bij veiligheidscontroles.De minister weigerde dan ook gehoor te geven aan de oproep van de beveiliger. "Ik vond het een inbreuk op mijn privacy. Ze zouden me nooit vragen om mijn kleren uit te doen", zei hij.Pas toen de man erachter kwam dat Bains een Canadese minister is, liet hij hem gaan en zei hij dat er niets aan de hand was.Na het incident liet de Canadese minister Freeland van Buitenlandse Zaken weten teleurgesteld te zijn in de Amerikanen. De onderministers van Binnenlandse Veiligheid en die van Vervoer boden daarop hun excuses aan."Helaas hebben minderheden af en toe te maken met dit soort incidenten. Maar dat zou niet moeten", zegt Bains. "Ik zal doorgaan met het promoten van diversiteit in ons land. Daarom ben ik politicus geworden."