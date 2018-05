Student stript bij afstuderen na opmerking van docent over te korte broek

Een studente in Amerika is onlangs uit de kleren gegaan bij de presentatie van haar scriptie. Ze deed dat uit woede over een opmerking van haar docent. Bij het oefenen van haar praatje droeg de jonge vrouw een korte broek, die volgens de professor een enorme afleiding zou zijn voor jongens. Uit protest verscheen de studente daarna in haar ondergoed voor de klas.Letitia Chai was zich van geen kwaad bewust toen ze in een blouse en een korte spijkerbroek de generale repetitie deed voor haar afstudeerpresentatie over Tibetaanse vluchtelingen in India. Ze was dan ook verbijsterd toen haar docente Rebekah Maggor ten overstaan van de hele klas vroeg of ze deze outfit daadwerkelijk wilde gaan dragen, vertelt Chai aan de universiteitskrant van de Cornell University in Ithaca.De professor zei volgens de studente dat je als spreker een statement maakt met je kleding en dat haar broekje wel erg kort was. De mannen in de klas zouden vooral oog hebben voor Letitia's lichaam en minder voor haar presentatie, vreesde de docente. Een uit het veld geslagen Letitia liep de klas uit, waar de docente het volgens haar alleen maar erger maakte.Ze vroeg zich af wat Chais moeder van haar kledingkeuze zou vinden. ,,Mijn moeder is een feminist en een professor in genderstudies en seksuologie'', reageerde de studente daarop naar eigen zeggen. ,,Ik denk dat zij het prima vindt dat ik een korte broek draag.'' De professor vroeg wat Letitia nu wilde gaan doen. ,,Ik ga verdorie de beste speech van mijn leven geven'', zei ze.De studente ging terug naar het lokaal, kleedde zich tot op haar ondergoed uit en maakte haar verhaal af. Filmpje. Het was slechts een voorproefje van haar echte presentatie, bleek enkele dagen later. Daarbij ging Chai niet alleen zelf uit de kleren, maar ook meer dan de helft van de andere 44 aanwezigen.Allemaal uit solidariteit met mensen die aan zichzelf gaan twijfelen na opmerkingen van anderen over hun uiterlijk, zei de internationale studente met Zuid-Koreaanse roots. Want dat doet pijn, benadrukte ze. ,,Ik ben meer dan Aziatisch'', riep ze uit, vechtend tegen de tranen. ,,Ik ben meer dan een vrouw. Ik ben meer dan Letitia Chai. Ik ben een mens.''Ze bedankte de studenten die net als zij hun kleren hadden uitgetrokken. ,,Ik hoop dat dit het begin is van een gesprek waarvan ik dacht dat we het niet meer hoefden te voeren.''Chai werd na haar actie overspoeld met berichten van studenten die soortgelijke incidenten hadden meegemaakt. Hoewel ze dit jaar afstudeert, is ze blij dat er op de universiteit cursussen over onder meer diversiteit zullen worden gegeven.Haar protest was overigens niet bedoeld om de docente aan de schandpaal te nagelen. Hoewel ze zich herkennen in Chais verhaal, namen meerdere medestudenten het voor de professor op. Ze kwam volgens hen ongelukkig uit de hoek, maar zet zich normaal altijd in voor diversiteit en gelijkheid. Daarnaast zou ze haar excuses hebben gemaakt.,,Ik vertel mijn studenten niet wat ze moeten dragen of wat passend is'', reageerde de vrouw zelf. ,,Ik vraag ze er zelf bij stil te staan en hun eigen keuzes te maken.'' In de officiŽle reglementen van de school staan trouwens geen kledingvoorschriften voor scriptiepresentaties, maar wel de vraag om je 'passend te kleden voor de rol die je hebt'.