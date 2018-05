Vijf van de vijftien geschonken politieauto's aan Sint Maarten zijn al kapot

Na de orkaan Irma, die verwoestingen aanbracht op het eiland Sint-Maarten, heeft de Nederlandse overheid vijftien politieauto’s naar het eiland gestuurd. Het ging hierbij om Volkswagen Tourans die in Nederland overbodig waren geworden.



Het bestuur van het eiland had Nederland om extra materieel gevraag omdat er veel beschadigd was door de storm. Van de vijftien Tourans zijn er nog maar tien in bedrijf. De overige vijf worden gebruikt voor onderdelen. Het is niet duidelijk hoe de auto’s kapot zijn gegaan. De minister van Justitie laat aan de The Daily Herald weten dat drie voertuigen nooit zijn aangekomen.



Tegenover dezelfde krant zegt parlementslid Christophe Emanuel van Sint Maarten dat de auto’s die door Nederland gestuurd zijn afdankertjes waren. De auto’s zouden in Nederland onbruikbaar zijn verklaard en toch naar het eiland zijn verscheept.



Woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid laat weten dat het geen afdankertjes waren. ‘Het zijn gebruikte opvallende politieauto's die direct inzetbaar waren’, aldus Aling. Was de meest snelle voorlopige doeltreffende oplossing om de (extra) agenten hun werk te laten doen.’



Dat de voertuigen kapot gaan op het eiland komt volgens Aling door de condities van de wegen. ‘Deze relatief lagere en zware politieauto’s hebben een zwaarder 'leven' op het eiland gezien de deels verharde en onverharde wegen.’

Reacties

13-05-2018 14:58:11 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.243

OTindex: 28.657

en ze kwamen er niet op om de onderstellen even aan te passen? voor alle Europese auto's zijn aangepaste veersystemen voor Oost-Europa gewoon in de handel

