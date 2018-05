Mysterie: weer schoen met mensenvoet aangespoeld

Aan de Westkust van Canada is een opnieuw een sportschoen aangespoeld met daarin een mensenvoet in staat van ontbinding. De Canadese politie maakt er werk van, want het is de veertiende keer sinds 2007 dat dit is gebeurd. Wereldwijd wordt er gespeculeerd over het verhaal achter de lugubere vondsten.De schoen spoelde aan op het Gabriola-eiland, niet ver van de stad Vancouver. Een strandwandelaar zag hem tussen drijvende boomstammen. Dat was dus schoen plus voet nummer veertien in elf jaar tijd. De dertien sportschoenen hiervoor spoelden allemaal aan in de Canadese provincie Brits Columbia.Die vindplaats leidde tot allerlei theorieën en geruchten. De stroming zou ze richting Vancouver stuwen. Een veel gehoord verhaal is dat het voeten zijn van mensen die zijn omgekomen bij natuurrampen zoals de tsunami in 2004 of bij vliegtuigcrashes of bootongevallen. Ook zou het gaan om de resten van mensen die zelfmoord hebben gepleegd en wier lichaam mogelijk is vermalen door een scheepsschroef in het druk bevaren gebied.Anderen vermoeden dat de voeten de lugubere signatuur zijn van een seriemoordenaar die iets met sportschoenen heeft of denken dat de georganiseerde misdaad erachter zit. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook al diverse grappenmakers aan het werk geweest die een sportschoen hadden gevuld met wat leek op de resten van een mensenvoet, maar wat in werkelijkheid knutselwerk bleek te zijn met kippenbotten.Genoeg om een paar spannende boeken over te schrijven, maar hoe het echt zit blijft gissen voor het grote publiek. Lijkschouwer Barb McLintock vertelde eerder aan de Britse krant The Guardian dat bij geen enkele van de voeten tekenen van trauma of kwade opzet zijn vastgesteld. De slachtoffers moeten ofwel een natuurlijke dood zijn gestorven ofwel zelfmoord hebben gepleegd, dacht zij.Eerder meldde persbureau AP al dat de voeten niet zijn afgehakt, maar dat ze vanzelf loskomen bij een verdronken lichaam. McLintock onderschrijft die theorie. Dat de voeten wel in de schoenen blijven, zou volgens haar te maken kunnen hebben met het materiaal van de sportschoenen dat de voet beschermt en ook drijvende kwaliteiten heeft.De vorige voet werd gevonden in december vorig jaar in zeewier door een strandwandelaar die zijn hond uitliet. Het bleek om de voet te gaan van een 79-jarige man uit de staat Washington die als vermist was opgegeven en later dood werd teruggevonden. Het onderzoek naar hoe de voet loskwam loopt nog.Inmiddels zijn acht van de veertien voeten door de politie geďdentificeerd middels DNA-onderzoek. Daarbij zaten ook twee paren voeten van dezelfde mens. Alle voeten behoorden toe aan mannen.