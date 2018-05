Met zogenaamde ruimtepakken maken Indiase oplichters 200.000 dollar buit

Een vader en zoon uit India zijn gearresteerd omdat ze meerdere zakenmannen probeerden op te lichten met een nepproject. En zakenman investeerde zelfs 200.000 dollar in hun "magische koperen platen". De mannen droegen zilveren ruimtepakken 'van NASA' om de zakenmannen te overtuigen van hun echtheid.De politie van Delhi heeft vandaag foto's vrijgegeven van de pakken en daarom wordt wereldwijd gelachen op social media.De zilveren pakken zien er namelijk niet zo professioneel uit. Er wordt ook wel naar ze gerefereerd als de kostuums "voor een heel slechte Bollywood-film".De vader en zoon uit Delhi verkochten "koper dat door bliksem geraakt was". Het koper kon rijst magnetisch maken, zeiden de mannen in hun verkooppraatje. Om de zakenmannen te overtuigen, lieten ze een koperen plaat met magnetische vloeistof en ijzeren rijstkorrels zien. NASA zou volgens de mannen interesse hebben en voor miljoenen dollars willen investeren. Vandaar de mooie 'NASA-ruimtepakken'.Met die truc hebben de mannen minstens dertig mensen uit Noord-India kunnen oplichten.Het was trouwens niet de eerste keer dat de vader en zoon mensen hebben opgelicht: ze waren beiden op borgtocht vrij omdat ze slangen met "medicinale krachten" hadden verkocht voor 25.000 dollar per stuk.

12-05-2018 17:39:03

Hier in Nederland worden mensen opgelicht door personen welk jou een erfenis beloven, maar het geld is gedompeld in een soort van verf om zonder douane/belastingheffingen over de grens heen te kunnen. Het enige nadeel is om het geld weer als geld er uit te laten zien moet je er 1 of ander spul overheen gooien en dat kost heel veel geld....



En zo is er overal wel en rare methode om mensen om de tuin te leiden...