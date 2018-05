Man zet inboedel in de fik nadat hij failliet wordt verklaard

Wanneer je bankroet of failliet wordt verklaard, is de kans groot dat je op een dag een deurwaarder aan je been hebt. Een Britse man in diezelfde situatie besloot om het daar niet bij te laten en stak gewoon zijn huis in brand.



Failliet gaan, het is geen pretje en de gevolgen zijn niet mals, zeker niet als er een deurwaarder aan te pas moet komen. Waar de meesten onder ons zich hoogstwaarschijnlijk noodgedwongen aan overgeven, besloot de 65-jarige John Cartwright het anders aan te pakken. Onder het credo ‘als ik mijn spullen niet kan hebben, dan mag niemand ze’, zette hij zijn volledige inboedel in de fik. En dat zal hem duur komen te staan.



De spullen van de 65-jarige man werden in februari uit zijn huis gehaald en in een verhuiswagen gezet. Op klaarlichte dag gooide de Engelse Cartwright daar benzine overheen en stak dit aan, tot ontsteltenis van de verhuizers. De Engelsman stond daarna ‘rustig’ te kijken hoe de boel vlamvatte, en besloot onder het genot van een kopje thee (!) de politie en brandweer op te wachten.



De schade van de truck liep flink in de cijfers door de brand: ruim 34.000 pond, schrijft Metro UK. Dat zal het bedrijf hem in rekening brengen – al zal dat misschien nog lastig worden, gezien de financiële positie van de man.



De Engelsman werd opgepakt en verscheen maandag voor de rechtbank. Daar werd hij veroordeeld voor de brandstichting: waarschijnlijk zal de Engelsman voor meerdere jaren de cel in moeten. De uitspraak van de precieze straf volgt nog.

Reacties

12-05-2018 14:10:22 Balderic

Erelid

Nu is hij in ieder geval niet meer dakloos.

12-05-2018 17:53:59 HHWB

Oudgediende



T S Ik kan niet oordelen, gezien ik niet weet of het zijn eigen schuld is dat deze man in de schulden is gekomen of dit de schuld is van een vrouw, werk of regering....



Maar hij kan nu lekker op de kosten van alle andere burgers gaan leven...

