12-05-2018 16:36:34

Vrij raar dat de Telegraaf niet van het bestaan van een internationaal rijbewijs afweet. Volgens mij was het vroeger niet ongebruikelijk voor de doorgewinterde reiziger om een dergelijk rijbewijs aan te vragen. Werd in het buitenland dan je rijbewijs afgenomen omdat je daar de regels onvoldoende kende, dan had je je eigen rijbewijs tenminste nog