Loopneus door ‘allergie’ blijkt lek in hersenen

Een Amerikaanse vrouw heeft jarenlang rondgelopen met een niet te stoppen loopneus. Dokters dachten dat het ging om een allergische reactie, maar nu blijkt dat het hersenvloeistof was die uit haar neus lekte.



Kendra Jackson uit Omaha had voortdurend last van een loopneus. Ze ging jarenlang naar dokters en specialisten in de hoop te ontdekken wat er juist mis was. “Het liep de hele tijd als een waterval vanachter in mijn keel”, zei ze tegen



De vrouw moest niezen, hoesten en had non-stop kriebelingen in haar neus. Dat begon kort nadat ze in 2013 betrokken was bij een ongeval. Jackson sloeg toen met haar hoofd tegen het dashboard. Dat verklaart haar chronische hoofdpijn, maar niet de verkoudheid.



Dokters dachten dat de dame last had van een allergie, maar dat bleek niet het geval. Onlangs kwam ze tot de ontdekking dat het hersenruggenmergsvocht is dat uit haar neus liep. Dagelijks lekte er een heel glas aan vocht weg.



De dokters van Nebraska Medicine ontdekten dat het hersenvocht lekte door een barst in haar schedel. Dat kan gebeuren bij een traumatische verwonding. Je merkt dat je dit hebt als je last krijgt van een loopneus, hoofdpijn, vloeistof in je oren en verminderd zicht. Het is een zeldzame ziekte en doordat de symptomen zo algemeen zijn, wordt vaak de verkeerde diagnose gesteld.



Enkele weken geleden onderging Kendra Jackson een operatie in het Nebraska Medicine-ziekenhuis. Het probleem is intussen opgelost. “Nu kan ik voor het eerst in vijf jaar eindelijk fatsoenlijk slapen”, zei ze opgelucht.

Een loopneus is heel vervelend.

Zeker met mooi weer want je moet altijd je deuren dicht houden.

Toch knap dat ze al na vijf jaar een behoorlijke diagnose kunnen stellen.

Het is geen ziekte, het is het gevolg van een trauma. Slordig geschreven artikel

