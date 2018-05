Passagier ziet buschauffeur blowen, Arriva neemt zaak hoog op

Een chauffeur van busmaatschappij Arriva zou zondagavond vlak voor zijn vertrek met een lijnbus vanaf station Tilburg een joint hebben gerookt. Een reiziger meldde aan Arriva dat de chauffeur naast zijn bus stond te blowen. Arriva neemt de zaak hoog op en doet onderzoek naar wat er is gebeurd.



Toen de man zondagavond de bus in ging, draaide de chauffeur zich snel om zodat hij niet betrapt zou worden. "Maar er is geen twijfel over mogelijk", zegt Rory Jonkergouw tegen Omroep Brabant. Volgens hem nam de chauffeur daarna veel risico. "Hij reed steeds over twee banen tegelijk en heel hard door de bochten. Daarna reed hij verschillende pionnen omver die op de weg stonden voor werkzaamheden."



Omdat Jonkergouw het niet vertrouwde, stapte hij zo snel mogelijk uit. Daarna meldde hij het incident bij Arriva. Het bedrijf zegt het voorval te bespreken met de buschauffeur. "Veiligheid staat bij ons voorop en rijden onder invloed mag absoluut niet. Mocht dit inderdaad zo gegaan zijn, dan is dit uiteraard onacceptabel en zullen gepaste maatregelen volgen."

