20-jarig meisje gebruikt zelfbruiner en wordt na vijf minuten groen

Een 20-jarig meisje uit Nottingham wilde graag een iets bruiner velletje, maar eindigde als Fiona uit Shrek. Vijf minuten nadat ze het product had aangebracht, kregen haar handen dezelfde groene gloed als Fiona uit de animatiefilm en haar gezicht zag er nog donkerder uit.Vreemd genoeg hield haar dat niet tegen om enkele foto’s van de mislukte look online te zetten. Voor ze het goed en wel besefte, was ze viraal gegaan. Zelfs na een grondige wasbeurt bleef de ellende zichtbaar.Op Twitter blijkt alvast dat zij niet de enige pineut is. “Mensen die deze zelfbruiner gebruiken, zijn dapperder dan mariniers”, klinkt de slotconclusie.