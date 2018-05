Politie-agente pleegt in vrije tijd winkeldiefstallen

De leiding van de politie Oost-Nederland heeft een medewerkster uit die eenheid buiten functie gesteld. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze in privétijd meerdere keren winkeldiefstal heeft gepleegd.



Een afdeling die gaat over veiligheid en integriteit onderzoekt de ,,ernstige vorm van plichtsverzuim”. Ook is een strafrechtelijk onderzoek tegen haar begonnen. Zolang dat loopt, is ze buiten functie en heeft ze geen toegang tot gebouwen en systemen.



Om wat voor soort medewerkster het gaat, wil de politie uit privacy-overwegingen niet zeggen.

10-05-2018 15:14:38 BatFish

Oudgediende



Je zou toch zeggen dat de politie weet hoe je niet tegen de lamp loopt

10-05-2018 19:30:43 De Paus

Oudgediende



S Of had ik dat weer beter niet kunnen zeggen? Ik verstop de gestolen spullen altijd onder mijn pausjurk.Of had ik dat weer beter niet kunnen zeggen?

