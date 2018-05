Record: Rubiks kubus opgelost in 4,2 seconden

De 22-jarige Feliks Zemdegs uit AustraliŽ heeft een nieuw wereldrecord gevestigd voor de Rubiks kubus. Hij had 4,22 seconden nodig om de draaipuzzel op te lossen.



Hij deed dat op een toernooi in Melbourne. Het oude record was sinds oktober in handen van een vingervlugge Zuid-Koreaan, die de kubus 'pas' na 4,59 seconden had opgelost.



Het record van Zemdegs is erkend door de internationale bond die over kubuswedstrijden gaat, de World Cube Association. Het Nederlands record is in handen van Mats Valk. Hij loste in 2016 de kubus in 4,74 seconden op. Dat was een tijdje het wereldrecord, maar inmiddels is Valk afgezakt naar de vierde plaats op de wereldranglijst.



De Rubiks Kubus bestaat uit zes gekleurde kanten met elk negen vakjes. Het spel is in 1974 ontworpen door de Hongaar ErnŲ Rubik. Hij gebruikte het speeltje tijdens zijn lessen wiskunde. Wereldwijd zijn er 350 miljoen exemplaren verkocht.

Reacties

10-05-2018 13:43:41 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.797

OTindex: 1.333

). Deed er alleen wel vijf minuten over. Denk niet dat ik daarmee hoge ogen gooi . Ik kon hem in mijn tienerjaren razendsnel, maar daarna vrijwel nooit meer gedaan. Toevallig een tijdje geleden geprobeerd of ik hem nog kende en dat was gelukkig het geval (volledig op motorisch geheugen want mijn handen wisten wat te doen maar mijn hoofd had geen idee). Deed er alleen wel vijf minuten over. Denk niet dat ik daarmee hoge ogen gooi

10-05-2018 14:08:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.327

OTindex: 62.473



Zelfs niet in mijn jonge jaren.

Toch wel bedenkelijk hè! @Lennox : Mij is het nooit gelukt om verder te komen dan twee etages.Zelfs niet in mijn jonge jaren.Toch wel bedenkelijk hè!

10-05-2018 14:28:35 Samui-Axe

Ik kon hem ooit binnen 1 minuut oplossen, maar heb het al decennia niet meer geprobeerd, denk niet dat ik 't nu nog kan

10-05-2018 14:34:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.419

OTindex: 17.594

't Is mij nooit gelukt.

Tenzij volledig slopen en daarna "goed" in elkaar zetten ook meetelt.

10-05-2018 14:45:25 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.797

OTindex: 1.333

. @Mamsie : Normale mensen komen op eigen houtje ook niet verder dan twee etages. Dat is ook hoe ver ik kwam. De laatste laag is een kwestie van reeksen uit je hoofd leren die door de echte slimmerds bedacht zijn en dat is dus wat ik gedaan heb. Dus schaam je niet want ik ben geen haar beter

10-05-2018 16:15:39 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.488

OTindex: 2.974





Wel goed van je Ik had een systeem en als je dat deed, hoe onlogisch de stap ook leek, hij kwam altijd uit. Ik heb er nooit een wedstrijd van gemaakt, maar was best snel, of ik het nu nog kan weet ik niet.Wel goed van je @Lennox : dat je het nog wist, maak niet uit hoe lang je erover doet zolang het maar uitkomt.

10-05-2018 18:24:52 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.286

OTindex: 1.210



Ik heb dat echt nooit gekend.

@Emmo , jij kocht zeker een stickervel en ging al die vakjes met een goede sticker beplakkenIk heb dat echt nooit gekend.

10-05-2018 18:38:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.419

OTindex: 17.594

@stora : Met een beetje toegepast geweld kon je die kubus uiteen breken. En dan was het een kwestie weer goed in elkaar zetten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: