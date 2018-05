96-jarige secretaresse verdient stiekem fortuin door te beleggen als haar baas

Een New Yorks goed doel heeft onlangs de grootste gift in haar geschiedenis ontvangen: 6,24 miljoen dollar. De gift was afkomstig van een secretaresse die haar hele leven lang voor hetzelfde advocatenkantoor werkte en rijk werd door net zo te beleggen als de advocaten waar ze voor werkte.



De in 2016 overleden Sylvia Bloom doneerde in totaal 6,24 miljoen dollar (5,2 miljoen euro) aan Henry Street Settlement, schrijft de New York Times. Die stichting geeft achtergestelde inwoners van stadsdeel Lower East Side sociale hulp. De donatie van Bloom wordt gebruikt voor collegegeld voor studenten die dat zelf niet kunnen betalen.



De onzelfzuchtige daad is des te bijzonderder omdat de vrouw niet bepaald de levensstijl van een miljonair had. In haar omgeving wist ook niemand van het fortuin dat zij bezat, schrijft de krant. Sterker nog: pas na 67 jaar werk als secretaresse ging ze in 2016 op 96-jarige leeftijd met pensioen en overleed korte tijd daarna.



Bloom doneerde ook 2 miljoen dollar aan het Hunter College dat middenin Manhattan ligt en een ander fonds voor collegegeld waarvan de naam nog niet bekend is gemaakt.



Die 67 jaar werk bij hetzelfde advocatenkantoor leverden haar wel ruim 9 miljoen dollar op, netjes verdeeld over ten minste 11 banken. Het grootste gedeelte van haar vermogen gaat dus naar het goede doel, de rest is voor haar familie.



Het gelde verdiende ze door te beleggen. Om te bepalen welke aandelen kocht keek ze de kunst af van haar bazen.



In de tijd dat Bloom begon als secretaresse was het nog de normaalste zaak van de wereld dat die zo'n beetje alles voor de chef regelde, inclusief hun privé-investeringen, vertelt Jane Lockshin, de nicht van Bloom aan de krant. "En iedere keer dat ze voor haar baas aandelen moest kopen, deed ze dat ook voor haarzelf."



Of haar man, die in 2002 overleed, wist van haar fortuin is onduidelijk. Volgens een familielid van haar man was ze een erg onafhankelijke vrouw, wat bijvoorbeeld bleek uit het feit dat ze altijd haar meisjesnaam hield.

Reacties

Dan weten we nu dat ook haar bazen goed geboerd hebben.

