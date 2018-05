“Irritant” en “marginaal”, “maar zou sfeer in magazijn kunnen opkrikken”: vrouw solliciteert en krijgt mail terug die duidelijk niet voor haar bestemd is

Een Britse vrouw die solliciteerde voor een job bij een organische supermarkt, is in shock nadat ze plots een interne e-mail terugkreeg die duidelijk

09-05-2018 15:05:21

Het is wel vaker confronterend als je hoort hoe mensen écht over je denken.

Gewoonlijk wordt een beoordeling wat diplomatieker woorden gegeven. Dat doe ik in ieder geval wel.



Maar ik krijg de indruk dat de dame nadrukken legt daar waar ze niet horen te liggen. Bijvoorbeeld over haar voorkomen. Het hebben van een grote voorgevel is minder belangrijk dan hoe je je daar op kleedt.