'Hersendode' jongen (13) ontwaakt nadat procedure orgaandonatie al gestart is

De ouders van de 13-jarige Trenton McKinley maakten een van de moeilijkste beslissingen in hun leven toen ze besloten de organen van hun zoon af te staan voor donatie. Artsen hadden verklaard dat de jongen hersendood was nadat hij een ernstig ongeluk had gehad met een buggy.



Het dramatische ongeluk gebeurde twee maanden geleden toen Trenton bij een vriendje speelde. Trenton zat in een karretje dat werd voortgetrokken door een buggy. Toen zijn vriendje op de rem van de buggy trapte, vloog het wagentje over de kop.



"Ik kwam met mijn hoofd op het beton terecht", zegt Trenton tegen de tv-zender Fox 10. "Daarna herinner ik me niets meer." Zijn moeder vertelt dat haar zoon 15 minuten dood was toen hij aankwam in het ziekenhuis in het plaatsje Mobile in Alabama.



"Ik zag alleen een stretcher met zijn voeten die erover heen hingen. Hij was in totaal 15 minuten dood", zegt Jennifer Reindl. De artsen bereidden haar voor op het ergste.



"Toen hij terugkwam zeiden ze dat hij nooit meer dezelfde zou zijn. Ze zeiden dat het gebrek aan zuurstof zo slecht was voor zijn hersenen dat hij altijd een kasplantje zou zijn, ook al zou hij het overleven."



Nadat hij dagen hersendood was geweest, besloten zijn ouder om zijn organen aan vijf kinderen te schenken die ze hard nodig hadden. "Ze zeiden dat de volgende keer dat zijn hart zou stoppen, het beter was om hem te laten sterven."



Dus tekenden zijn ouders de formulieren waardoor orgaandonatie mogelijk was. De volgende dag kregen ze een telefoontje. Trenton had zijn hand en voeten bewogen. Zijn ogen zagen er weer normaal uit. "Het is een wonder", zegt zijn moeder.



Hoewel Trenton verschillende wonden aan zijn schedel heeft en een nier dienst weigert, gaat het redelijk met hem. Hij blijft positief. Zijn herstel gaat langzaam maar gestaag. Hij heeft drie hersenoperaties achter de rug.



Volgens Trenton was hij in de hemel toen hij buiten bewustzijn was. "Ik liep in een veld. Er is geen andere verklaring dan God. Het kan niet anders. Zelfs de artsen zeggen het."

Reacties

09-05-2018 10:16:02 venzje

Er is geen andere verklaring dan God. Ik dacht al: waar blijft-ie? Ik dacht al: waar blijft-ie?

09-05-2018 10:23:44 Mamsie

Er is geen andere verklaring dan God. Het kan niet anders.



Dat zullen de mensen die al hoop hadden op die organen wel anders zien. Dat zullen de mensen die al hoop hadden op die organen wel anders zien.

09-05-2018 11:03:01 allone

@Mamsie :



We weten nu dus niet of hij wel of niet een kasplantje zal blijven.. laten we hopen van niet. Quote:

Hij was in totaal 15 minuten dood Dat zal @De_Paus dan weer leuk vinden: een echte moderne verrijzenis uit de dood @venzje : vandaar het spreekwoord 'de mens wikt, god beschikt'We weten nu dus niet of hij wel of niet een kasplantje zal blijven.. laten we hopen van niet.Dat zal @De_Paus dan weer leuk vinden: een echte moderne verrijzenis uit de dood

09-05-2018 11:20:35 MarkyMark



NOS had dit maandag al gerectificeerd:

https://nos.nl/artikel/2230835-hersendood-maar-toch-ontwaakt-onmogelijk.html NOS had dit maandag al gerectificeerd:https://nos.nl/artikel/2230835-hersendood-maar-toch-ontwaakt-onmogelijk.html

09-05-2018 12:40:46 Sjaak

@MarkyMark : Daarom stond 'hersendood' in de titel al tussen aanhalingstekens. Want dat kon natuurlijk niet.

