Dronken man doet dansje op politie-auto

Bevrijdingsdag is een 25-jarige man uit Uitgeest duur komen te staan. De man, die iets te diep in het glaasje had gekeken, ging op een evenement in Assendelft met zijn voetjes van de vloer op een politie-auto.



Agenten vonden de dans een minder goed idee en hielden de man aan voor openbare dronkenschap en baldadigheid, wat hem een boete en een straf opleverde. Later bleek dat de motorkap van de wagen was ingedeukt door de actie van de man, waardoor hem ook vernieling wordt aangerekend.



Volgens de politie staat de auto nu in de garage en is hij tijdelijk niet te gebruiken. De politie hoopt alle schade te kunnen verhalen op de verdachte.

Reacties

08-05-2018 17:56:50 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.484

OTindex: 142

T S Eigen schuld, lege portemonnee/bankrekening...

