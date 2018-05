Kinderen nemen gevaarlijk explosief mee naar huis, ouders slaan alarm

IJMUIDEN - Drie jonge kinderen hebben vorige week een groot explosief gevonden in de duinen bij IJmuiden. Ze besloten het voorwerp mee naar huis te nemen, tot grote schrik van de ouders.De jongens waren aan het spelen in de duinen toen ze het 36 centimeter lange 'speeltje' vonden tussen de stenen en in hun onwetendheid mee naar huis hebben genomen. De ouders van de kinderen hadden een slecht gevoel en waarschuwden gelijk de politie. Na een onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bleek het om een oud explosief te gaan. De EOD heeft de bom onschadelijk gemaakt en tot ontploffing gebracht.De politie waarschuwt mensen bij het vinden van een eventuele bom meteen contact op te nemen. Oude explosieven kunnen namelijk erg instabiel zijn en dat kan schadelijke gevolgen hebben.