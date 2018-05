Snackrecord: Amerikaan eet zijn 30.000ste Big Mac

Een gepensioneerde cipier uit de Amerikaanse staat Wisconsin heeft afgelopen vrijdag zijn 30.000ste Big Mac gegeten, 46 jaar nadat hij zijn eerste naar binnen werkte.De 64-jarige Don Gorske liet dat record optekenen in de plaatselijke MacDonalds in Fond du Lac. In een interview zegt Gorske lachend dat hij niet zeker is of hij voor de 35.000 gaat, want 'volgens mij wordt dat niet gevierd'.Sinds 17 mei 1972 eet Gorske ongeveer dagelijks minstens 1 Big Mac per dag. Dat doet hij omdat hij zo van hamburgers houdt, zegt Gorske, die bijna alle rekeningen en hamburgerbakjes heeft bijgehouden en in zijn agenda elke consumptie genoteerd.Gorske laat weten dat zijn bloeddruk en cholesterolwaarden helemaal normaal zijn. Hij weegt bovendien twee kilo minder dan 5.000 Big Macs geleden.