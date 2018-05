Te koop bij Lidl: cannabis

Supermarktketen Lidl verkoopt nu cannabis in verschillende Zwitserse filialen. Het gaat om een ‘light-variant’ waarvan het effect eerder ontspannend is dan bedwelmend.In de Zwitserse filialen van Lidl kun je lokaal geteelde hennep kopen. De cannabis is afkomstig van het bedrijfje ‘The Botanicals’ uit Thurgau. Voor een pakje van 1,5 gram betaal je 15 euro.In tegenstelling tot andere cannabisproducten bevat de Lidl-hennep maar een kleine hoeveelheid THC (tetrahydrocannabinol). THC veroorzaakt het bedwelmende effect van cannabis. De producten van ‘The Botanicals’ bevatten in plaats daarvan een groot deel cannabidiol (CBD). Die stof is ontstekingsremmend, ontspant krampen en helpt tegen angst en misselijkheid.In vergelijking met de meeste Europese landen voert Zwitserland een relatief liberaal beleid ten opzichte van cannabis. Sinds 2011 is het er legaal om cannabis met minder dan 1% THC te kopen.