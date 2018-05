Insecten teisteren Taj Mahal; toeristen zien groen en geel

De Taj Mahal in India, het ooit maagdelijk witte mausoleum dat Shah Jahan in 1632 liet bouwen voor zijn geliefde vrouw Mumtaz Mahal, kleurt langzaam groen en geel. Insecten poepen het fameuze grafmonument, dat dagelijks 70.000 bezoekers trekt, helemaal onder. De Indiase overheid doet weinig tot niets om de vervuiling van de voorheen spierwitte tombe tegen te gaan, maar dat gaat veranderen.Het witte marmer waaruit de Taj Mahal, in het Perzisch Paleis van de Kroon geheten, is opgetrokken, heeft door de eeuwen heen veel van zijn glans verloren. Het hooggerechtshof neemt nu de touwtjes in handen. ,,We weten niet of u de kennis wel in huis heeft, maar zelfs als u over de expertise beschikt, maakt u er geen gebruik van’’, klinkt het vermanend. ,,Of het interesseert u niets.’’Eerdere pogingen het gebouw een face scrub te geven, door het aanbrengen van een reinigend kleimasker, haalden weinig uit. De tombe verkleurt zienderogen van geelgroen naar bruin, terwijl de laatste werkzaamheden zelfs nog niet zijn afgerond. Smog, bouwwerkzaamheden en vervuiling van het gebied rond het majesteitelijke grafcomplex in de stad Agra zouden daarvan de oorzaak zijn.Grootste boosdoeners zijn echter de insecten die, aangetrokken door rioolwater dat word geloosd in de naastgelegen rivier de Yamune, de boel met hun minuscule uitwerpselen besmeuren. Activisten, begaan met het lot van de zeventiende-eeuwse trekpleister, togen met foto’s van alle drek en aanslag naar de rechter.Magistraten Madam Lukur en Deepak Gupta bestudeerden de foto’s en kwamen tot de conclusie dat de Taj inderdaad haar glans en daarmee haar aantrekkingskracht verliest, schrijft de BBC. Hoewel de overheid al vele kleine fabriekjes in de buurt sloot, heeft het hof nu het bevel gegeven de schoonmaak wat voortvarender aan te pakken.De Indiërs moeten daartoe zowel in eigen land als ook in het buitenland op zoek naar deskundigheid. ,,Jullie lijken wel hulpeloos’’, sprak een van de rechters met het oog op de ontsierende verkleuring boos. ,,Geld zou geen afweging moeten zijn, we moeten de Taj Mahal zien te redden.’’ De centrale regering van de regio Uttar Pradesh heeft tot woensdag de tijd gekregen om met een plan van aanpak op de proppen te komen.