Zaterdag is het Internationale dag van het naakt tuinieren: laat je buren het niet zien!

Wie zaterdag 5 mei mee wil doen met de Internationale dag van het naakt tuinieren mag wel oppassen. Met het lekkere weer en het brandende zonnetje kunnen tuinliefhebbers zich maar beter goed insmeren.



De Internationale dag van het naakt tuinieren bestaat al sinds 2005. Een Amerikaanse nudistenorganisatie vond dat tuinieren net zo goed naakt gedaan kon worden en dat dit zelfs aan een een positief zelfbeeld kan bijdragen. Volgens de organisatoren zijn mensen vrij snel bereid om naakt te tuinieren. Het enige waarbij de drempel om de kleren uit te trekken lager ligt is naaktzwemmen.



Voordat alle kleren uit gaan is het wel verstandig om te kijken of je niet illegaal bezig bent. Naakt tuinieren is namelijk niet overal toegestaan. In de eigen tuin is het in principe toegestaan, maar dan wel alleen als de buren het niet kunnen zien. Stappen de buren naar de politie, dan kan dit zomaar leiden tot een proces-verbaal voor exhibitionisme.



Met een zonkans van 90 procent wordt het oppassen geblazen. Naast de felle zon liggen er meer gevaren op de loer voor de onbedekte tuinders; zo kan een wesp of brandnetel normaal al vervelend zijn, maar je wilt deze al helemaal niet in aanraking laten komen met bepaalde lichaamsdelen.

Reacties

05-05-2018 09:34:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.284

OTindex: 62.379

Quote:

maar je wilt deze al helemaal niet in aanraking laten komen met bepaalde lichaamsdelen.



En uitkijken met die snoeischaar hè! En uitkijken met die snoeischaar hè!

05-05-2018 10:02:54 Samui-Axe

Ieder zijn dingetje hoor, het is in ieder geval onschuldig vermaak.. Maar het is zeker niet mijn ding

05-05-2018 10:10:40 Beereekhoorn

Erelid



WMRindex: 798

OTindex: 1.101





Ik mag niet tuinieren vandaag ga ik gewoon wat leuks doen Gelukkig mijn buren kunnen mij overal in de tuin zienIk mag niet tuinieren vandaag ga ik gewoon wat leuks doen

05-05-2018 11:13:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.284

OTindex: 62.379

@Samui-Axe :

Ieder zijn dingetje hoor, het is in ieder geval onschuldig vermaak.. Maar het is zeker niet mijn ding QuoteIeder zijn dingetje hoor, het is in ieder geval onschuldig vermaak.. Maar het is zeker niet mijn ding



Inderdaad, iedereen zijn ding.

Maar ik hoef het ding van de buurman echt niet te zien! Inderdaad, iedereen zijn ding.Maar ik hoef het ding van de buurman echt niet te zien!

05-05-2018 13:12:03 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 231

OTindex: 4

S Ik ook niet mamsie, het ding van de buurvrouw ??? Ja, die dan weer wel.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: