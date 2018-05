Hoera! Het is een homo: kaartje voor iemand die uit de kast komt een goed idee?

Een kaartje stuur je voor een nieuw huis, of nieuwe baan, maar niet als iemand uit de kast komt. Daarom komt tijdschrift L'Homo met 'Heerlijke coming-out kaarten'. Niet iedereen vindt het 'heerlijk', vooral op Twitter regende het kritiek.



'Hoera! Het is een homo', 'Hup homo hup' of 'Kasten zijn voor kleren': met dit soort teksten kun je iemand kun je iemand steunen die net uit de kast is gekomen. De redactie van L'Homo kwam op het idee bij het maken van de nieuwe editie van het tijdschrift. Ze merkten namelijk dat dat uit de kast komen nog steeds 'een ding' is.



"Dat is zonde", legt een woordvoerder uit. "Maar als iemand uit de kast komt, dan moeten we het in ieder geval vieren." Ze hebben met de redactie kaarten bedacht, die je bij Greetz kunt bestellen.



Zeker toen kaarten op Twitter werden gezet stroomde de negatieve reacties binnen. Veel mensen vonden dat de kaarten de plank misslaan, en vroegen zich af of het door hetero's was bedacht. "Het lijkt meer bedoeld voor de afzender, die op deze manier kan etaleren hoe ruimdenkend hij of zij wel niet is", was één van de reacties die veel bijval kreeg.



Op Twitter reageerde het tijdschrift dat de tweet misschien wat onhandig is geformuleerd, maar dat ze nog steeds achter de boodschap staan. Ook verzekert een eindredacteur dat de kaarten 'zijn bedacht door gays'.



COC Nederland is een stuk minder kritisch, zij vinden dat er een goed idee achter zit. "Het idee van steun geven als iemand uit de kast komt is goed", zegt Tijsma van de belangenvereniging. "Gemiddeld weten jongeren het rond hun 14e, en komen ze rond hun 17e uit de kast. En ook daarna is het vaak nog moeilijk. Dan is steun belangrijk."



Toch is alleen een kaartje niet genoeg, volgens Tijsma. Belangrijk is dat je altijd laat merken dat het ok is om homo te zijn. "Een kaartje kan voor iemand werken, maar een schouderklopje bij vermoeden of gewoon zeggen dat je er mag zijn kan ook werken."

Reacties

07-05-2018 11:52:49 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.253

OTindex: 2.891

Ik snap dat vieren dat iemand uit de kast komt niet. Ik heb nog nooit iemand gefeliciteerd met het feit dat ie hetero is. Dat doe ik bij een homo (bi/lesbi) ook niet. Ik neem het ter kennisgeving aan.1 keer gezegd dat ik het jammer vond. Maar dat was omdat ik die kerel zelf wel zag zitten. Daar kon ie dan wel weer om lachen.

07-05-2018 12:03:28 allone

Stamgast



WMRindex: 33.648

OTindex: 64.169

@merlinswit :

Idd, de meeste mensen willen gewoon redelijk normaal zijn, dus waarom al die abnormale gedragingen? Idd, de meeste mensen willen gewoon redelijk normaal zijn, dus waarom al die abnormale gedragingen?

07-05-2018 12:30:09 prokiller933

Erelid

WMRindex: 3.283

OTindex: 202

expliciet heeft verteld dat ie dit of dat heeft, met sociale veranderingen tot gevolg. Ook willen mensen soms dingen niet naar buiten halen om de overreacties van anderen te vermijden (''Ik had het beter niet kunnen vertellen...'') en vanwege de reacties van anderen die jouw toch niet helpen (''Oh, mijn opa is ook overleden'', ''Ik ben ook gepest'' of ''Ah, tenminste heb/ben je...''). En zo'n coming-out-kaart is een typisch voorbeeld van zo'n (ongemakkelijke) overreactie. @merlinswit : Het vieren dat iemand uit de kast komt doet me denken aan wat er op school in bepaalde mate wordt gedaan. Daar wordt ook verteld en zelfs gestimuleerd dat het prima is om voor de klas te zeggen ''dat een van je grootouders overleden is'' of ''dat je gepest wordt of gepest werd''. Want in deze drie gevallen geldt dat je omgeving medelijden met je kan hebben en je dan kan steunen. (Correctie: bij uit de kast komen hoort geen 'medelijden hebben'). Ik snap dat niet. Als een persoon het (nog) niet wilt vertellen, dan hoeft degene het niet te vertellen. Anders zou je bekend staan als de persoon dieheeft verteld dat ie dit of dat heeft, met sociale veranderingen tot gevolg. Ook willen mensen soms dingen niet naar buiten halen om de overreacties van anderen te vermijden (''Ik had het beter niet kunnen vertellen...'') en vanwege de reacties van anderen die jouw toch niet helpen (''Oh, mijn opa is ook overleden'', ''Ik ben ook gepest'' of ''Ah, tenminste heb/ben je...''). En zo'n coming-out-kaart is een typisch voorbeeld van zo'n (ongemakkelijke) overreactie.

07-05-2018 12:32:52 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.151

OTindex: 28.642

in sommige kringen kan zo een kaart nuttig zijn, in andere een ramp....

07-05-2018 12:47:08 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.249

OTindex: 1.203

Het is een dom idee, zo'n kaart.

Want iemand kan tegen jou zeggen dat hij uit de kast komt, en dan stuur je een kaartje en dan weten ze bij diegene thuis nog van niets.

De makers achter die kaart willen er alleen maar geld aan verdienen maar het dient geen enkel doel.

07-05-2018 13:09:23 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.151

OTindex: 28.642

@stora :

ook dat nog.... ook dat nog....

07-05-2018 14:06:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.305

OTindex: 62.411

Ik denk dat zo'n kaart alleen maar leuk is als het iemand betreft die je héél goed kent en waarvan je weet dat ie wel van een geintje houdt.

En dat het kaartje niet tot ongewenste onthullingen zal leiden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: