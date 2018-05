Dit is waarom we echt een déjà vu hebben

Er is weinig mysterieus aan een déjà vu, ook al voelt het vreemd om er eentje te hebben. Er blijkt een logische verklaring voor.



Lang werd gedacht dat een déjà vu een soort kortsluiting in de hersenen was, waarbij een herinnering eerder wordt opgeslagen in ons brein, terwijl we ons er pas later bewust van worden, maar twee jaar geleden kwamen Britse neurowetenschappers toch tot een andere conclusie.



Ze wekten een kunstmatige déjà vu op bij een groep proefpersonen en maakten een hersenscan om te zien wat er gebeurde tijdens zo’n moment. Gek genoeg, werd niet zoals verwacht het hersengebiedje waar het geheugen zit actief, maar de frontaalkwab, het gebied waar onder meer beslissingen worden genomen en conflicten worden opgelost.



Onze hersenen willen controleren of een herinnering wel echt is of niet. Bij een déjà vu gaan we op zoek naar een herinnering die er niet is, waardoor onze hersenen in de war zijn, denken de onderzoekers. Vergelijk het met de situatie waarin je in een stilstaande trein zit en de trein naast je vertrekt. Je weet dan even niet of je zelf rijdt of niet. Ook dat conflict wordt in onze frontale cortex opgelost.

Reacties

07-05-2018 09:30:42 Samui-Axe

Interessant, sommige mensen denken dat déjà vu's duidingen zijn van vorige levens, ze menen iets in een vorig leven te hebben ervaren en het déjà vu wijst ze daarop.. Wat zullen ze teleurgesteld zijn

07-05-2018 09:38:50 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.234

OTindex: 15.472

@Samui-Axe : nee hoor. Die geloven gewoon deze uitleg niet

07-05-2018 09:42:28 Samui-Axe

Ik ken een paar Platte Aarde gelovigen, ongeacht welke bewijzen je ze aanlevert die aantonen dat de Aarde toch echt een bolletje is, ze zeggen gewoon dat het vervalst bewijs is Ook zijn we nooit op de Maan geweest, noch in de ruimte..



Een van deze mensen is een hele goede vriend van mij, een normale intelligente man, maar in deze heeft hij gewoon een blinde vlek



.



07-05-2018 12:29:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.151

OTindex: 28.642

ik heb een "ander merk déjà-vu", met situaties die ik herken terwijl ik er gegarandeerd nooit eerder was, ook niet in een eventueel eerder leven, omdat de omgeving waarin ik dan ben pas na mijn geboorte in dit leven is aangelegd/gebouwd. dan denk ik dat dat komt omdat de moderne mens met televisie kijken en zo een heleboel indrukken opdoet, waarvan er een deel onbewust wordt opgeslagen en af en toe komt zo een indruk spontaan boven

07-05-2018 12:30:51 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.253

OTindex: 2.891

@Samui-Axe : Die herinnering is van een vorig leven. Daarom zit ie niet in onze huidige hersenen en kan de frontale cortex die dus niet vinden. Zie het maar als water dat nog in de leiding zit als je de kraan hebt gesloten. Er blijft nog een beetje hangen. Als je vervolgens die slang voor iets heel anders gaat op hangen, dan zal de persoon die na jou komt, zich afvragen waar dat water vandaan komt.

07-05-2018 12:43:46 Samui-Axe

07-05-2018 12:50:13 allone

Stamgast



WMRindex: 33.648

OTindex: 64.169





want áls, ik zeg dus ALS, een deja vu een herinnering aan een vorig leven zou zijn, dan is het logisch dat die niet in de herinnering van dit brein, van dit leven, zit opgesloten. Dus dan zou dit onderzoek alleen maar een bevestiging van die theorie kunnen zijn



edit: oh, ik zie dat

Volgens mij is de @De_Paus veel intelligenter en moeten jullie nog maar een paar pogingen doen



Ik vraag me trouwens af hoe je een kunstmatige déjà vu opwekt, als mensen niet eens weten wat het precies is. Want wie zegt dan dat wat ze opwekken een déjà vu is?



07-05-2018 13:31:54 Samui-Axe

Zelfs al geloof je in reïncarnatie, hoe is het dan mogelijk dat sommige herinneringen 'doorsijpelen' in je nieuwe ik?



Bovendien, lees ook eens Botte Bijl's reactie! Dat vind ik een gezonde verklaring, we worden overvoerd met info en af en toe lekt er iets door in je herinneringen zodat je denkt het eerder gezien te hebben of meegemaakt te hebben terwijl je dat niet hebt.



Als reincarnate zou bestaan dan hebben we veel te weinig lichamen op aarde om alle zielen van mensen die ooit doodgegaan zijn in een nieuw lichaam te plaatsen!



Dus ofwel zitten er vele zielen in een wachtkamertje totdat er een lichaam voorhanden is, ofwel is het een verzinsel van mensen die bang zijn dat er na het leven niets meer is..



Veronderstel dat Hitler terug zou keren in een ander lichaam, wat voor mens zou hij dan zijn? In de grond hetzelfde? Of anders? Ik weet 't niet, ik prefereer te denken dat hij voor eeuwig en altijd pleite is..

