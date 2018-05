Kiwi’s eisen met ludieke actie plaats op de wereldkaart op

De Nieuw-Zeelandse bevolking, beter bekend als Kiwi’s, heeft er genoeg van dat ze geen plaats krijgen op de vele wereldkaarten. Premier Jacinda Ardern heeft zich daarom achter #getNZonthemap geschaard, een campagne met een knipoog van de toeristische dienst van Nieuw-Zeeland.



Nieuw-Zeeland mag dan geen groot land zijn, toch heeft het al heel wat bereikt. Zo was de eilandenstaat het decor voor verschillende ‘Lord of the Rings’-films en beklom Edmund Hillary als eerste de Mount Everest. Voorlopig leveren deze inspanningen nog maar weinig erkenning op. Landen als Amerika en Groot-Brittannië durven de kiwi’s al eens van de wereldkaart te knippen.



Om de bevolking en Nieuw-Zeeland meer op de kaart te zetten heeft de toeristische dienst de hashtag #getNZonthemap” gelanceerd. “We zijn groter dan het Verenigd Koninkrijk, hebben een meer zo groot als Singapore en een langere kustlijn dan Californië”, klinkt het. Volgens comedian Rhys Darby is het dan weer een grote samenzwering, erger dan de maanlanding en het monster van Loch Ness.

Reacties

06-05-2018 19:51:42 allone

Stamgast



Nooit geweten dat NZ weggelaten wordt. Maar het heeft zo zijn voordelen: geen Amerikaanse toeristen...

06-05-2018 20:08:20 botte bijl

Stamgast



ze moeten gewoon kaarten drukken waar NZ ergens op het midden staat. kan best, de wereld is tenslotte rond. maar dan niet stiekem iets wat aan de rand zou staan weglaten

