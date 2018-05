Amerikaanse tiener baalt van 800 dollar zakgeld: Zo kan ik niet leven

Het is een hilarisch fragment van Dr. Phil: een Amerikaanse tiener is woedend op haar moeder, omdat ze haar zakgeld heeft verlaagd van 4.000 naar 800 dollar per maand. “Nu ben ik verplicht om te leven als het gepeupel,” klaagt ze. Het publiek moet heel hard lachen.



Een chauffeur, een nanny, een personal trainer en creditcards zonder limiet, de vijftienjarige Nicolette had het prima voor elkaar in Beverly Hills. Tot ze tot haar afgrijzen haar zakgeld van 4.000 dollar per maand kwijtraakte.“Ik kan niet leven van 800 euro zakgeld. Ik ben nu eenmaal opgegroeid met een bepaalde levensstandaard. Waarom begrijpt mijn moeder dat niet?”



Moeder Nina had genoeg van het overdreven uitgavenpatroon van haar dochter. Nicolette kocht tassen van 4.000 dollar en stapels designerkleding. “Vorig jaar moet ze in totaal zo’n 85.000 euro hebben uitgegeven”, klinkt het. Ze besefte dat haar dochter in ‘een monster’ veranderde en besloot de geldkraan dicht te draaien. Daar is Nicolette, die enkel online onderwijs volgt, het uiteraard niet mee eens. “Ik voel me als het gepeupel”, reageert ze. “Ik kan zo niet leven. Ik zit voortdurend zonder geld. Ik heb minstens 2.000 euro per maand nodig, alleen maar om mijn basiskosten te dekken.”



Ze heeft ook nog andere problemen. Zo wil ze voor haar zestiende verjaardag een auto die 190.000 dollar kost. Maar haar moeder wil haar enkel een Mercedes C-klasse geven. “Ik ben een prinses, ik ben het waard”, klinkt het. “Trouwens, mijn moeder is constant aan het werk. Ze doet niets voor me. Ik moet alles zelf doen. En daar heb ik geld voor nodig.”



Dr. Phil reageert voorspelbaar: ‘geef je dochter meer liefde en minder cash’, was zijn advies.

Reacties

06-05-2018 15:04:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.282

OTindex: 17.565

Quote:

"Trouwens, mijn moeder is constant aan het werk. Ze doet niets voor me. Beste jongedame, waar denk je dat dit zakgeld ed. vandaan komt? Je moeder werkt zich uit de naad om je dat soort dingen te laten bekostigen.



Quote:

Dr. Phil reageert voorspelbaar: 'geef je dochter meer liefde en minder cash', was zijn advies. Mijn reactie was anders geweest. Iets met een grote houten hamer, of zo.



Laatste edit 06-05-2018 15:06 Beste jongedame, waar denk je dat dit zakgeld ed. vandaan komt? Je moeder werkt zich uit de naad om je dat soort dingen te laten bekostigen.Mijn reactie was anders geweest. Iets met een grote houten hamer, of zo.

