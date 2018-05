8-jarige Sofie bungelt aan slagboom Spaarndam: Ze schoot als een malle de lucht in

Angstige momenten voor de 8-jarige Sofie uit Spaarndam. Zij hing woensdagmiddag aan de slagboom van een brug in haar woonplaats. Die ging plotseling open waardoor het meisje 'zeker een minuut lang' metershoog boven het wegdek bungelde.Het voorval gebeurde toen Marcel 's middags een ijsje ging halen met zijn dochter Noa en haar vriendinnetjes Sofie en Step. Hij had de meiden bij de brug nog gewaarschuwd om geen kattenkwaad uit te halen, maar luttele seconden later schoot Sofie 'als een malle de lucht in', zo vertelde Marcel aan NH Nieuws.Sofies moeder Kate schrok zich rot toen ze achteraf hoorde van het hachelijke avontuur van haar dochter. "Sofie is wel een kind dat graag op avontuur gaat, maar dit was echt een ongelukje", zegt ze tegen RTL Nieuws. "Sofie heeft er ook heel slecht van geslapen, tot nachtmerries aan toe. Ja, ze heeft haar lesje wel geleerd."Hoewel ze er nu 'een beetje om lachen', is het 'eigenlijk niet grappig', zegt Kate. "Het had heel anders kunnen aflopen. Dus doe het vooral niet."Woensdagavond verscheen op Dumpert.nl een foto van haar dochter. Die is echt, zegt Kate. De foto krijgt een speciale plek in haar huis. "We laten hem vergroten en hangen 'm op in Sofies slaapkamer."