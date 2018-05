Gezicht Donald Trump binnenkort vereeuwigd in... ijsberg?

Als het aan een Finse groep milieu-activisten ligt, zal de tronie van de Amerikaanse president Donald Trump binnenkort een ijsberg sieren. De groep zamelt daar nu een half miljoen dollar of meer dan 400.000 euro voor in.Herinner je je nog die keer toen Donald Trump beweerde dat het mogelijk is om zijn gelaat in Mount Rushmore te laten uithouwen? Hij zou zichzelf wel willen zien staan naast zijn beroemde voorgangers George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln.Die uitspraak en Trumps skeptische houding tegenover klimaatverandering, hebben de activisten van Melting Ice geïnspireerd voor ‘Project Trumpmore’. Met dat project willen ze Trumps gelaat uithouwen in een ijsberg op de Noordpool. De sculptuur zal 35 meter hoog worden.Als Melting Ice erin slaagt om een half miljoen dollar in te zamelen, zal de groep een camera richten op het ijssculptuur en continu videobeelden livestreamen. Zo zal je kunnen zien hoe snel het ijs op de Noordpool eigenlijk smelt. Het kunstwerk zal je kunnen zien wegsmelten tot Trump uiteindelijk verdrinkt. De bedoeling is om zo de impact en de gevaren van de klimaatverandering te tonen.Wie Donald Trump graag kopje onder wil zien gaan, kan het project steunen op deze website.