Voor iedere huidskleur een pleister: Ongelooflijk dat dit nog niet bestond

UTRECHT - Je had ze al met stripfiguurtjes, bloemetjes en raceauto's. Maar nu zijn er ook pleisters in verschillende huidskleuren. Een primeur in Nederland.



Ze worden op de markt gebracht door het Nederlands Albert Schweitzer Fonds uit Utrecht, in zes verschillende tinten. "Het was er nog niet in Nederland, hoe gek dat ook klinkt", zegt Solveigh Balogh van het NASF.



"Iedereen is gelijk, maar niet iedereen is hetzelfde. Daarom is echt heel vreemd dat er tot vandaag de dag alleen pleisters in één kleur verkocht werden", vindt het Albert Schweitzer Fonds. Het gaat volgens Balogh vooral om het hebben van een keuze. "Dat kan een pleister zijn die dicht bij jouw huidskleur ligt, of juist een die contrasterend is. Maar het gaat erom dat je zelf kiest."



'ONGELOOFLIJK DAT DIT NOG NIET BESTOND'

Die mening wordt door velen gedeeld, zegt Solveigh Balogh. "We hebben uiteraard bij mensen gepolst wat ze er van zouden vinden. En eigenlijk was de reactie vaak: goh bestaat dit nou nog niet? Nou inderdaad het bestaat nog niet, ongelooflijk maar waar. Dus we zijn heel blij dat we nu deze pleisters kunnen lanceren."



De pleisters zijn te koop bij verschillende drogisterijen. Alle opbrengsten van de pleisters gaan naar kleinschalige gezondheidsprojecten in Afrika.

