Rolls-Royce-eigenaar moet auto uit gemeentelijk depot halen

Handhavers moesten afgelopen week een opvallende auto wegslepen in het Amsterdamse centrum.

Het ging om een Rolls-Royce Ghost, een auto met een nieuwwaarde van minimaal 350.000 euro. De wagen stond verkeerd geparkeerd voor het W-Hotel in de Spuistraat. Vermoedelijk hield de wagen de laad en los-plek bezet.

De eigenaar moet de auto nu ophalen in een depot van de gemeente aan de DaniŽl Goedkoopstraat in Oost. De boete is 373 euro. Als hij of zij besluit de auto een paar dagen in het depot te laten staan, dan komen er dertig euro aan stallingskosten per dag bij.

Reacties

05-05-2018 13:41:58 stora

Stamgast



WMRindex: 10.227

OTindex: 1.203



Een autodepot, waar je vaak heel veel geld moet betalen in de Daniel Goedkoopstraat vestigen Die gemeenteambtenaren houden wel van grappen.Een autodepot, waar je vaak heel veel geld moet betalen in de Daniel Goedkoopstraat vestigen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: