Moeder laat baby en peuter achter nadat ze is betrapt op winkeldiefstal

Een moeder heeft gisteren haar baby van vijf maanden achtergelaten in winkelcentrum De Nieuwe Passage in Schiedam. De moeder werd door het winkelpersoneel betrapt op diefstal en probeerde te vluchten.



Ook de oma van de baby was in de winkel. Samen met een ander kind, een peuter, probeerde ook zij weg te komen. De moeder is aangehouden, schrijft RTV Rijnmond.



Beide kinderen zijn opgevangen op het politiebureau. Agenten gaven de baby een fles en een schone luier. Ze zetten de aangifte op papier met de baby op schoot; collega's hielden het andere kind - een lopende peuter - intussen bezig.



De politie heeft jeugdzorg ingeschakeld om te kijken wat er met de kinderen moet gebeuren.

Reacties

05-05-2018 11:10:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.284

OTindex: 62.379

Fraaie dames, allebei. Maar niet heus!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: