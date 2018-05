Pelikanen verstoren diploma-uitreiking

Aan de universiteit van Pepperdine in Malibu werd een diploma-uitreiking verstoord door ongenodigde gasten. Plots landden verschillende pelikanen tussen de ouders en familieleden van de pas afgestudeerden.Je zal het maar meemaken dat er ineens een pelikaan op je schouder landt. Het overkwam de aanwezigen op een diploma-uitreiking in het zonnige Californië. Vogels veroorzaakten onverwachts chaos door tussen het publiek te landen. Heel even brak er paniek uit, maar de omstaanders moesten al snel lachen om de grappige situatie.“Er is van alles gebeurd met die pelikanen. Deze video toont maar een stukje ervan”, vertelt een aanwezige. “Ik was op de diploma-uitreiking voor mijn dochter. Het was best entertainend.”Sommigen hebben kritiek op de manier waarop de vogels werden behandeld. “Misschien waren de pelikanen uitgeput na een lange vlucht”, merkt iemand op. Een andere mogelijkheid is dat de vogels altijd op die plek landen, waar op dat moment de uitreiking plaatsvond.