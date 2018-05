Prachtig plaatje: 20 ooievaars bij elkaar in Almelo

ALMELO - Het is bepaald geen alledaags gezicht in deze regio: twintig ooievaars bij elkaar langs de rand van een weiland. Lidian Kerr uit Almelo kwam ze tegen tijdens een recreatief fietstochtje langs De Doorbraak.Ze spotte de ooievaars in de buurt van het Twentekanaal bij het Windmolenbroek. „Ik wist niet wat ik zag. Ik had nog nooit zoveel ooievaars bij elkaar gezien”, vertelt Kerr, die graag fietstochten maakt en hobbymatig natuurfoto’s maakt. Ook bij het zien van de ooievaars pakte ze snel haar camera.De aanwezigheid van de ooievaars is een teken dat De Doorbraak, het nieuwe riviertje tussen de Loolee bij Almelo en de Exosche Aa in Ypelo, bij Wierden, ware trekkers zijn voor tal van vogels. Midden jaren ’70 van de vorige eeuw was de ooievaar nagenoeg verdwenen uit Nederland, maar de soort staat nu niet meer op de rode lijst van bedreigde broedvogels.(Red.: Mensen uit Almelo overdrijven enorm of ze kunnen niet tellen. Op de foto zijn slechts zes ooievaars te zien. Die zevende is een koe.)