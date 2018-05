Nieuwbouw en toch een gasaansluiting, kopers balen ervan

Hoewel het kabinet Nederlandse huizen van het gas af wil hebben, worden er de komende jaren nog zo'n 100.000 huizen mét gasaansluiting gebouwd. Bewoners die daar vanaf willen, lopen tegen moeilijkheden aan. "Het kost zo 15.000 euro meer."



Nederland wacht de komende jaren een monsterklus: de gaswinning in Groningen wordt stapsgewijs stilgelegd en huizen moeten aangesloten worden op een andere energiebron. Maar terwijl aan de ene kant huizen worden omgebouwd, worden er aan de andere kant nog hele woonwijken mét gasaansluiting opgeleverd.



Sinds het besluit van het kabinet kloppen kopers steeds vaker aan bij de bouwer, om te voorkomen dat ze op gas worden aangesloten en over een paar jaar alsnog aan de bak moeten. "Vrijwel alle kopers vragen: we verwachten dat we de komende jaren van het gas af moeten, kunnen we dat niet in één keer meenemen nu we toch een nieuw huis laten bouwen?", zegt projectontwikkelaar Robert Boer van Nieuwbouw Advies Flevoland.



Alexander Roos is zo iemand; hij gaat in een nieuwbouwhuis in Dronten wonen. Zonder gasaansluiting, zou je zeggen. Maar niets is minder waar: koken en verwarmen gaat in zijn nieuwe stek op gas.



Daar is hij niet blij mee, zeker gezien de roep steeds sterker wordt om alle huizen van het gas af te krijgen. Dus zet hij alles op alles om er op het nippertje vanaf te komen. "Anders moet ik het over tien of vijftien jaar alsnog doen. Dan kan ik het maar beter gelijk nu doen."



Vorig jaar werd nog 63 procent van de 62.000 nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting opgeleverd, blijkt uit het onderzoeksrapport Aardgasloze nieuwbouw.



De komende jaren worden nog zo'n 100.000 nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting gebouwd. Krap de helft van de toekomstige bewoners wil daar alsnog vanaf, polste de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB onder zijn leden.



Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Besluiten af te zien van een gasaansluiting bij een huis dat al in aanbouw is, is niet makkelijk en kost uiteraard meer geld. Het plaatsen van een warmtepomp in plaats van een cv-ketel kost bijvoorbeeld al gauw tienduizenden euro's meer.



Uit onderzoek blijkt wel dat Nederlanders geld over hebben voor de stap. Uit het onderzoeksrapport Staat van de volkshuisvesting blijkt dat bijna de helft 5000 euro over heeft voor warmtepompen of extra isolatie, en een derde wil zelfs wel 10.000 euro uitgeven aan een energiezuinig huis.



Toch mag dat budget niet altijd baten: sommige kopers krijgen van hun bouwers te horen dat ze te laat zijn met hun verzoek, omdat het simpelweg niet meer gaat.



Ontwikkelaar Boer gaat het bij het huis van Roos in Dronten nog wel proberen. "We moeten puzzelen: wat past erin, wat kan er nog in de woningen, en hoe komen we met het leidingwerk uit? Globaal genomen kost dat zo'n 15.000 euro extra." Roos laat weten dat hij nog wel wat aan de prijs gaat proberen te doen.

Reacties

04-05-2018 10:30:58 DrZiggy

Dus je bestelt iets en als het bijna af is, wil je toch wat anders. En vervolgens vreemd vinden dat het geld kost?



Ik snap wel dat je er nu door het nieuws over na gaat denken, maar warmtepompen zijn niets nieuws. Als je dat echt wilde, had je het ook van te voren kunnen aangeven.

04-05-2018 11:16:01 Emmo

Het laten vervallen van een gasaansluiting is in meerdere opzichten momenteel het stomste wat je doen kunt:



Warmtepompen draaien op electriciteit. Die moet worden opgewekt. De allerbeste elektriciteitscentrale heeft een rendement van ca 50%, leiding verliezen ca 10%, blijft over 30% nuttig rendement. Warmtepomp heeft een rendement van ca 140% (op papier) het totaal rendement van het geheel komt daarmee op 60 à 70%. Een HR ketel heeft een rendement van beter dan 95%.

Elektriciteit is per kW stukken duurder dan gas

Het leidingnet voor elektriciteit is momenteel volledig onvoldoende, zeker als we daarnaast ook nog eens elektrieke auto's gaan gebruiken.



Dus voorwaarden voor "van het gas af": Geen gas en kolencentrales meer, alles alternatief. Hoeveel windmolenparken daarvoor bij zouden moeten komen durf ik niet te schatten. In ieder geval een heleboel, al is het alleen maar om een tegenvallende productie op te kunnen vangen (windstilte en zo)

Verhogen van de gasprijs en verlagen van de elektriciteitsprijs om één en ander economisch aantrekkelijk te maken.

Het leidingnet sterk verzwaren. In de orde van 2 à 3 maal hogere capaciteit dan nu.



En dan moeten we nog eens kijken naar bedrijven, die het leeuwendeel van de energieconsumptie voor hun rekening nemen. Denk aan hoogovens en zo.

04-05-2018 11:17:41 Mamsie

@Emmo : Je dak volleggen met zonnepanelen is misschien een optie.

04-05-2018 11:22:11 Emmo

Technisch is het allemaal best mogelijk, ja, maar dan moet het hele huis er op aangepast zijn. Een gewoon rijtjeshuis is daarvoor niet geschikt. @Mamsie : Dan moet je er ook nog een forse batterij naast zetten voor dagen dat de zon niet schijnt, voldoende voor meerdere dagen stroomloos.Technisch is het allemaal best mogelijk, ja, maar dan moet het hele huis er op aangepast zijn. Een gewoon rijtjeshuis is daarvoor niet geschikt.

04-05-2018 11:26:52 Mamsie

Dan blijven wij maar gewoon verwarmen met aardgas.

Maar onze panelen leveren leuk stroom, dáár kunnen we in ieder geval op koken.

04-05-2018 11:51:40 DrZiggy

Zodra je het op grootte schaal gaat doen, komen er gigantisch veel problemen bij en gaat de winst voor het milieu vaak ook drastisch achteruit.



@Emmo : Zoals met veel dingen die "Goed voor het milieu zijn", is dat leuk op papier en als een paar mensen het doen.Zodra je het op grootte schaal gaat doen, komen er gigantisch veel problemen bij en gaat de winst voor het milieu vaak ook drastisch achteruit.

04-05-2018 12:12:28 Emmo

Ik heb maar een paar paneeltjes, maar het scheelt dik in de verstookte elektriek.



: Mijns inziens zouden we het best af zijn met kleinschalige oplossingen. Zoals

Het is geen totaaloplossing maar draagt wel bij.



Grootschalige oplossingen veroorzaken veroorzaken niet zelden ongedachte problemen waardoor de efficiëntie achteruit gaat en soms zelfs teniet wordt gedaan. @Mamsie : De mijne ook, al kook ik op gas.Ik heb maar een paar paneeltjes, maar het scheelt dik in de verstookte elektriek. @DrZiggy : Mijns inziens zouden we het best af zijn met kleinschalige oplossingen. Zoals @Mamsie al aangeeft, zonnecellen op elk dak geven een reductie op de te distribueren stroom, terwijl de kosten ervan omlaag gaan.Het is geen totaaloplossing maar draagt wel bij.Grootschalige oplossingen veroorzaken veroorzaken niet zelden ongedachte problemen waardoor de efficiëntie achteruit gaat en soms zelfs teniet wordt gedaan.

04-05-2018 12:12:36 Loek

problemen gaan er inderdaad komen bij de bestaande woning voorraad.

Zelf woon ik in eindwoning, ben bezig met energiezuinig maken,

maar de totaal investering voor een woning met enkelglas (nu nog) ongeïsoleerde kap, ongeïsoleerde vloer, is gewoon heel hoog.

dit jaar worden alle kozijnen vervangen, waarschijnlijk zonnepanelen op het dak. wellicht volgend jaar een warmte pomp.



afweging maken tussen eenmalige uitgaven en besparingen per maand.



nu overal een lening op afsluiten, of juist niet.

wij hebben nog geluk met onze financiële situatie, maar er zijn veel mensen waarbij het geen optie is. de vraag wordt, wie gaat de rekening betalen als het gas afgesloten wordt? @Emmo : "niet geschikt voor" is wat kort door de bocht, 0 op de meter is bij nieuwbouw rijtjeshuis zeker mogelijk,problemen gaan er inderdaad komen bij de bestaande woning voorraad.Zelf woon ik in eindwoning, ben bezig met energiezuinig maken,maar de totaal investering voor een woning met enkelglas (nu nog) ongeïsoleerde kap, ongeïsoleerde vloer, is gewoon heel hoog.dit jaar worden alle kozijnen vervangen, waarschijnlijk zonnepanelen op het dak. wellicht volgend jaar een warmte pomp.afweging maken tussen eenmalige uitgaven en besparingen per maand.nu overal een lening op afsluiten, of juist niet.wij hebben nog geluk met onze financiële situatie, maar er zijn veel mensen waarbij het geen optie is. de vraag wordt, wie gaat de rekening betalen als het gas afgesloten wordt?

04-05-2018 12:22:40 Emmo

In mijn vak heb ik letterlijk windmolens van hot naar haar versleept. Denemarken naar Australië en van Australië naar Portugal was de mooiste. Ik vraag mij nog steeds af, nog afgezien van de financiële consequenties, of dit soort acties rendabel zijn.



Kortgeleden in het AD een ingezonden brief gelezen van iemand die daadwerkelijk op ideële gronde een warmtepomp had laten installeren. Rendementen waren fors hoger voorgespiegeld dan in de praktijk. Kosten waren fors hoger dan voorgespiegeld, en in de praktijk kreeg hij zijn huis niet meer warm terwijl hij een vermogen kwijt was aan elektrisch vermogen. @Loek : Nul op de meter is buitengewoon kostbaar, en het is maar de vraag of in energetisch opzicht dit rendabel is.In mijn vak heb ik letterlijk windmolens van hot naar haar versleept. Denemarken naar Australië en van Australië naar Portugal was de mooiste. Ik vraag mij nog steeds af, nog afgezien van de financiële consequenties, of dit soort acties rendabel zijn.Kortgeleden in het AD een ingezonden brief gelezen van iemand die daadwerkelijk op ideële gronde een warmtepomp had laten installeren. Rendementen waren fors hoger voorgespiegeld dan in de praktijk. Kosten waren fors hoger dan voorgespiegeld, en in de praktijk kreeg hij zijn huis niet meer warm terwijl hij een vermogen kwijt was aan elektrisch vermogen.

