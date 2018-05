En daar waren ze weer: de Koninginnedag-vergistoeristen

Je zou na vier jaar denken dat het wel duidelijk is dat we geen Koninginnedag meer vieren op 30 april. Nou, ook afgelopen maandag liepen de zogenoemde vergistoeristen weer door Amsterdam. Uitgedost in het oranje en met een verbaasde blik op hun gezicht. "Where is the party?" Elmer ging vandaag speciaal op zoek naar mensen in het oranje. "Mijn vrouw vertelde me een paar dagen geleden over het begrip vergistoerist. Ik vond het zo fascinerend", vertelt hij aan de NOS. "Ik besloot een Twitteraccount te starten en door Amsterdam te gaan fietsen." Maar hij werd teleurgesteld: "Ik zag niemand in het oranje."Andere mensen stuurden foto's naar hem. "Ik heb twee foto's ontvangen." En op sociale media gaan ook een aantal foto's rond.Dat er nog elk jaar vergistoeristen rondlopen in Amsterdam is te wijten aan oude reisgidsen. In de oude Lonely Planet staat namelijk nog dat Nederland op 30 april Koninginnedag viert. Vanaf 2014 is dit aangepast en is er te lezen dat Nederland Koningsdag viert op 27 april. Ook wordt er op sommige websites Queen's Day nog getipt.De slachtoffers dit jaar zijn onder meer dit groepje dat hun Koninginnedag maar veranderde in een dagje uit naar het Rijksmuseum.Al zou het volgens verschillende twitteraars gaan om een groep Nederlanders die dit wel een goede grap vond.Er was ook een toerist helemaal uit Hongkong, die aan Sywert van Lienden vroeg "waar het feestje" was.In 2019 zullen alle reisgidsen wel geüpdatet zijn, toch?